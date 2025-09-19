Fútbol Internacional
19 sep 2025 , 13:08

Manchester United vs. Chelsea: horario para ver a Moisés Caicedo en la Premier League

El Chelsea de Moisés Caicedo visita al Manchester United por la quinta fecha de la Premier League y esperan mantener su invicto.

   
    Manchester United enfrentará al Chelsea por la Premier League.( Ecuavisa )
La quinta fecha de la Premier League tendrá los destacados partidos del Arsenal de Piero Hincapié vs. Manchester City y el enfrentamiento del Manchester United vs. Chelsea de Moisés Caicedo.

El equipo de Niño Moi está invicto en la temporada, con dos empates y dos triunfos, por lo que buscarán mantenerlo en el estadio Old Trafford.

Por su lado, el Manchester United no empezó bien el año y el puesto de Rúben Amorim como entrenador está en duda, tras tener un triunfo, un empate y dos derrotas.

Fecha, hora y dónde ver Manchester United vs. Chelsea por la Premier League

El enfrentamiento entre el Manchester United vs. Chelsea de Moisés Caicedo se disputará este sábado 20 de septiembre, a las 11:30 de Ecuador, por la transmisión de Disney+.

Moisés Caicedo ha anotado dos goles en cinco partidos en la Premier League.
Moisés Caicedo ha anotado dos goles en cinco partidos en la Premier League. ( Redes sociales )

En la temporada pasada, el volante ecuatoriano anotó el único gol de los blues en el empate 1-1 con el Manchester United.

En este arranque del 2025, el Niño Moi registra dos goles en cinco partidos disputados, igualando los tantos marcados en la temporada pasada.

Después del encuentro, el Chelsea enfrentará al Lincoln por la Copa de Liga el martes 23 de septiembre.

