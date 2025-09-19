Manchester United vs. Chelsea: horario para ver a Moisés Caicedo en la Premier League

La quinta fecha de la Premier League tendrá los destacados partidos del Arsenal de Piero Hincapié vs. Manchester City y el enfrentamiento del Manchester United vs. Chelsea de Moisés Caicedo. El equipo de Niño Moi está invicto en la temporada, con dos empates y dos triunfos, por lo que buscarán mantenerlo en el estadio Old Trafford. Por su lado, el Manchester United no empezó bien el año y el puesto de Rúben Amorim como entrenador está en duda, tras tener un triunfo, un empate y dos derrotas. Lea más: Gonzalo Plata sí podrá disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores con el Flamengo

Fecha, hora y dónde ver Manchester United vs. Chelsea por la Premier League

El enfrentamiento entre el Manchester United vs. Chelsea de Moisés Caicedo se disputará este sábado 20 de septiembre, a las 11:30 de Ecuador, por la transmisión de Disney+.

Moisés Caicedo ha anotado dos goles en cinco partidos en la Premier League. ( )