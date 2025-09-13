(VIDEO) Así fue el golazo de Moisés Caicedo en el empate del Chelsea en la Premier League

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank>Moisés Caicedo</a> puso su nombre en la lista de goleadores</b> del encuentro entre el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Chelsea target=_blank>Chelsea</a> y el Brentford, incluso le dio la momentánea victoria, pero el triunfo se les negó en la última jugada. El<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-brentford-vs-chelsea-moises-caicedo-resutado-premier-league-LA10109244 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/quien-leandro-yepez-segundo-jugador-exapromo-costa-segundo-fallecido-ataque-manta-BA10108797 target=_blank></a> <b></b>