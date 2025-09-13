Fútbol Internacional
(VIDEO) Así fue el golazo de Moisés Caicedo en el empate del Chelsea en la Premier League

El Chelsea igualó 2-2 con el Brentford en la cuarta fecha de la Premier League y Moisés Caicedo fue uno de los protagonistas del partido.

   
    Moisés Caicedo anotó uno de los goles en el empate del Chelsea( Redes sociales )
Moisés Caicedo puso su nombre en la lista de goleadores del encuentro entre el Chelsea y el Brentford, incluso le dio la momentánea victoria, pero el triunfo se les negó en la última jugada.

El partido estaba empatado 1-1, después que los blues lo empezaron perdiendo 1-0, y el Niño Moi fue pieza clave para poner el 2-1.

Después de una gran jugada de Alejandro Garnacho, el balón salió despejado al borde del área y Moisés apareció para recoger el rechace y anotar el gol.

Caicedo controló el balón y remató con potencia para superar a tres defensores y al golero del Brentford.

Sin embargo, el tanto de Moi no le pudo dar la victoria al Chelsea, ya que el Brenford igualó el juego en los minutos adicionales.

Caicedo anotó su segundo gol de la temporada y ya igualó su registro goleador, al igual que en el 2024-2025

Ahora, los blues deberán alistarse para su debut en la Champions League ante el Bayern Munich este miércoles 17 de septiembre, a las 14:00.

