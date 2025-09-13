(VIDEO) Así fue el golazo de Moisés Caicedo en el empate del Chelsea en la Premier League

Moisés Caicedo puso su nombre en la lista de goleadores del encuentro entre el Chelsea y el Brentford, incluso le dio la momentánea victoria, pero el triunfo se les negó en la última jugada.

El partido estaba empatado 1-1, después que los blues lo empezaron perdiendo 1-0, y el Niño Moi fue pieza clave para poner el 2-1.

Después de una gran jugada de Alejandro Garnacho, el balón salió despejado al borde del área y Moisés apareció para recoger el rechace y anotar el gol.

Caicedo controló el balón y remató con potencia para superar a tres defensores y al golero del Brentford.