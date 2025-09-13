Chelsea, con gol de Moisés Caicedo, empató con Brentford y aumenta su invicto en la Premier League

La jornada de esta cuarta fecha de la Premier League se disputó con el empate del Chelsea de Moisés Caicedo por 2-2 ante Brentford, en el estadio GTech Community.

Los primeros minutos del encuentro estuvieron llenos de emociones en las dos áreas, pues Joao Pedro pudo abrir el marcador, pero fue disparo fue bloqueado y el Brentford creó peligro.

Después de tener varias ocasiones al contragolpe, el Brentford consiguió adelantarse en el marcador gracias a una jugada rápida.

Jordan Henderson lanzó un pase largo para que Kevin Schade quede mano a mano con Robert Sánchez y convirtió el gol.

En el inicio de la segunda parte, el Chelsea ya amenazaba en el área del Brentford y se acercaba a la igualdad con centros desde los costados.

Al minuto 60, Cole Palmer empató 1-1 el partido al aprovechar un cabezazo de Joao Pedro, tras un gran centro de Enzo Fernández.

El arquero del Brentford se convirtió en héroe para evitar que Palmer ponga el segundo del Chelsea. El golero sacó un disparo a quemarropa del inglés.

A cinco minutos de acabar el partido, Moisés Caicedo anotó el gol para la remontada del Chelsea con un potente disparo desde fuera del área que sorprendió a sus rivales.

En la última jugada del partido, Fabio Carvalho empató el juego, arruinando la victoria del Chelsea.