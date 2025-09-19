Fútbol Internacional
Gonzalo Plata sí podrá disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores con el Flamengo

La Conmebol aceptó la apelación de Flamengo por la expulsión de Gonzalo Plata ante Estudiantes de La Plata y podrá disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

   
    Gonzalo Plata disputará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo.( Redes sociales )
La Copa Libertadores tuvo el polémico duelo entre Flamengo y Estudiantes de La Plata que tuvo la expulsión de Gonzalo Plata por doble amarilla; sin embargo, la sanción del ecuatoriano fue levantada.

Después de acabar el encuentro, el Fla presentó la apelación a la sanción de Gonzalo para que pueda jugar la vuelta de la serie de los cuartos de final.

En ese momento, la Conmebol compartió el audio del VAR que reveló la conversación entre los árbitros. En ese video se escuchó que calificaron la roja como un error, pero la jugada no podía ser cambiada por ser doble amarilla.

Ahora, según información del periodista Mauro Cezar, la Conmebol revocó la expulsión de Plata y podrá disputar la vuelta de la serie en Argentina.

Gonzalo Plata fue expulsado por doble amarilla en la Copa Libertadores.
Gonzalo Plata fue expulsado por doble amarilla en la Copa Libertadores. ( EFE )

En el partido de ida, Gonzalo repartió una asistencia a los 15 segundos del encuentro y creó constantemente peligro para su equipo.

Hasta ahora, el futbolista de 24 años registra dos asistencias en los cuatro partidos disputados en la Copa Libertadores.

La vuelta de la serie se disputará el próximo jueves 25 de septiembre, a las 19:30 de Ecuador, en Argentina.

