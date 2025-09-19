Gonzalo Plata sí podrá disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores con el Flamengo

La Copa Libertadores tuvo el polémico duelo entre Flamengo y Estudiantes de La Plata que tuvo la expulsión de Gonzalo Plata por doble amarilla; sin embargo, la sanción del ecuatoriano fue levantada.

Después de acabar el encuentro, el Fla presentó la apelación a la sanción de Gonzalo para que pueda jugar la vuelta de la serie de los cuartos de final.

En ese momento, la Conmebol compartió el audio del VAR que reveló la conversación entre los árbitros. En ese video se escuchó que calificaron la roja como un error, pero la jugada no podía ser cambiada por ser doble amarilla.

Ahora, según información del periodista Mauro Cezar, la Conmebol revocó la expulsión de Plata y podrá disputar la vuelta de la serie en Argentina.