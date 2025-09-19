Fútbol Internacional
19 sep 2025 , 06:37

Gonzalo Plata critica al arbitraje, tras ser expulsado contra Estudiantes en Copa Libertadores

Flamengo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
  • Gonzalo Plata critica al arbitraje, tras ser expulsado contra Estudiantes en Copa Libertadores
    Gonzalo Plata disputa el balón contra Facundo Martínez por la Copa Libertadores ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Gonzalo Plata publicó un mensaje en redes sociales dirigido a la Conmebol tras ser expulsado con doble tarjeta amarilla en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

El jugador ecuatoriano expresó su malestar en su cuenta de Instagram por la decisión del árbitro Andrés Rojas: "Felicidades, Libertadores. Ni siquiera alcanza para llamar al VAR", escribió.

En la jugada polémica, Plata tocó el balón y no la pierna del jugador de Estudiantes de La Plata, pero el árbitro interpretó que el tricolor golpeó al rival, por lo que le mostró la doble tarjeta amarilla.

Lea también: Flamengo gana con asistencia y expulsión de Gonzalo Plata en la Libertadores

Ante esta decisión, el ecuatoriano pidió que el VAR interviniera y se mostró reacio a abandonar el campo. Sin embargo, los jugadores de Estudiantes de La Plata le pidieron que se retirara, lo que finalmente hizo, dirigiéndose a los vestuarios.

A pesar de la expulsión, Flamengo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata, y el tricolor contribuyó con una asistencia en el primer gol del equipo brasileño.

Por este motivo, Plata se perderá el partido de vuelta contra el conjunto argentino, que se disputará el jueves 25 de septiembre.

Temas
Copa Libertadores
Gonzalo Plata
Flamengo
Ecuador
Noticias
Recomendadas