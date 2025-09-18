Flamengo gana con asistencia y expulsión de Gonzalo Plata en la Libertadores

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores>Gonzalo Plata</a> fue protagonista absoluto en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.</b> El extremo ecuatoriano brilló en el arranque del partido con una asistencia de alto nivel, pero cerró<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/tiago-nunes-me-voy-contento-con-la-entrega-de-los-jugadores-vamos-con-confianza-a-brasil-MD10139335></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>