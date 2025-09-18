Fútbol Internacional
18 sep 2025 , 21:33

Flamengo gana con asistencia y expulsión de Gonzalo Plata en la Libertadores

Gonzalo Plata fue protagonista en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores al asistir a los 16 segundos el gol que abrió el camino para el triunfo 2-1 de Flamengo sobre Estudiantes de La Plata en el Maracaná.

   
    Gonzalo Plata, celebrando el 1-0.( Flamengo )
Gonzalo Plata fue protagonista absoluto en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El extremo ecuatoriano brilló en el arranque del partido con una asistencia de alto nivel, pero cerró la noche con una expulsión que lo dejará fuera del partido de vuelta. Aun así, su desequilibrio fue clave para que Flamengo derrotara 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná.

El partido no pudo comenzar mejor para el "Mengao". A los 15 segundos, Plata desbordó con potencia por la banda derecha, se sacó a su marcador con habilidad y asistió a Pedro, quien definió con clase ante Fernando Muslera. Fue el gol más rápido de esta edición de la Copa, un golpe letal que marcó el tono del primer tiempo.

Flamengo no levantó el pie del acelerador y a los 8 minutos ya ganaba 2-0, gracias a una aparición de Guillermo Varela tras centro de Ayrton Lucas. La superioridad del equipo de Filipe Luís se sostuvo durante buena parte del encuentro, aunque Estudiantes reaccionó sobre el final.

Lea: Tiago Nunes: "Me voy contento con la entrega de los jugadores. Vamos con confianza a Brasil"

Guido Carrillo descontó al minuto 90, y el equipo argentino terminó dejando una imagen competitiva, aunque sin la ambición suficiente durante gran parte del juego.

Para entonces, Plata ya había sido expulsado. El ecuatoriano vio la segunda amarilla en el minuto 82 y dejó a su equipo con 10 hombres, en un momento donde Estudiantes empujaba con todo en busca del empate. La doble cara del extremo se hizo evidente: determinante en el inicio, comprometedor al final.

Con el 2-1, Flamengo viajará a La Plata con ventaja, aunque con la baja sensible de Plata, que no podrá estar en la vuelta del 25 de septiembre. Estudiantes buscará remontar y meterse entre los cuatro mejores del continente, mientras el tricampeón de América intentará sostener lo construido en Río.

