Tiago Nunes: "Me voy contento con la entrega de los jugadores. Vamos con confianza a Brasil"

En una noche vibrante en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito dio un paso firme en su camino hacia las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 2-0 a São Paulo en la ida de los cuartos de final. El equipo ecuatoriano sacó provecho de su jerarquía copera y el empuje de su gente, en un partido de alta exigencia que deja la serie abierta, pero con ventaja alba.

Al término del encuentro, el técnico de Liga, Tiago Nunes, se mostró agradecido y cauto en conferencia de prensa. “Gracias a nuestra gente por el apoyo y a los jugadores por este esfuerzo. En parte salió lo planificado, entendimos bien el juego del rival”, expresó el brasileño, quien no dudó en destacar el ambiente espectacular en Casa Blanca.

Sobre el desarrollo del encuentro, Nunes reconoció que fue un duelo parejo, definido por detalles. “Hubo cambios estratégicos y muy sutiles que marcaron la diferencia. Sabemos que en Brasil será durísimo, pero tenemos un equipo competitivo, que representa muy bien las cinco estrellas. Vamos muy confiados a jugar la vuelta”.

En un gesto de respeto, respondió en español a la prensa internacional: “Vencer a São Paulo siempre es complicado, aquí o allá. Este equipo de Hernán Crespo no sé cuántas veces recibió dos goles. Pero nosotros tenemos jugadores con experiencia para este tipo de partidos y vamos con todo a buscar las semifinales”.

Consultado sobre si la victoria fue justa, Nunes fue claro: “He ganado jugando mal y perdido jugando bien. El análisis de justicia es muy relativo. Lo importante es que mantuvimos el arco en cero ante un rival de mucha jerarquía”.

Sobre el estado físico de Alejandro Cabeza, quien tuvo que salir por lesión, explicó: “Se le salió el hombro. No estaba previsto que entre Michael Estrada, pero aprovechó su momento y marcó el segundo gol. Así es este deporte”.

Finalmente, el DT no quiso anticiparse a un posible desenlace de la serie: “No tengo una bola de cristal. Hay que vivir el día a día. También toca disfrutar este triunfo, disfrutar la Copa. El fútbol no es solo sufrir, también es sentirlo”.

La serie se definirá el próximo 25 de septiembre en el estadio Morumbí, donde Liga buscará sostener la ventaja para volver a unas semifinales continentales.