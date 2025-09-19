Fútbol Internacional
19 sep 2025 , 09:50

Arsenal tiene varias bajas para enfrentar al Manchester City en la Premier League

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tiene tres bajas importantes para jugar ante el Manchester City, por lo que tiene una incógnita en la defensa entre Piero Hincapié y Cristhian Mosquera.

   
    Mikel Arteta habló de las bajas del Arsenal ante Manchester City.( Redes sociales )
Este domingo 21 de septiembre, el Arsenal se medirá ante el Manchester City por la quinta fecha de la Premier League, pero los gunners tienen varias dudas en su alineación.

Mikel Arteta, que trabajó con Pep Guardiola como asistente antes de fichar por el Arsenal en 2019, habló este viernes en rueda de prensa sobre el partido que les enfrentará este domingo en el Etihad Stadium.

"Lo que se demanda a sí mismo, sus estándares, su deseo de ganar... Siempre saca lo mejor de la gente. Es, de largo, el mejor entrenador del mundo y siempre lo he dicho".

Piero Hincapié disputó sus primeros minutos con el Arsenal en la Premier League.
Piero Hincapié disputó sus primeros minutos con el Arsenal en la Premier League. ( Redes sociales )

El Arsenal llega a este encuentro tras vencer al Athletic Club en su debut en la Champions y después de ganar tres de cuatro encuentros en la Premier League.

Las dudas del Arsenal ante el Manchester City en la Premier League

Arteta podrá contar con Mikel Merino y Viktor Gyökeres, que sufrieron sendos golpes en la cabeza contra el Athletic, pero aún cuenta con las dudas de Martin Odegaard, Bukayo Saka y William Saliba. El técnico vasco decidirá sobre la disponibilidad de ellos tres en la última sesión de entrenamiento.

En caso de no poder contar con Saliba, Arteta puede alinear a Cristhian Mosquera por tercer encuentro consecutivo o elegir la primera titularidad de Piero Hincapié.

Mosquera es muy bueno, se nos presentó la oportunidad de ficharlo y lo hicimos. Siempre está concentrado, con mucha determinación y dejó muy claro que quería venir aquí y que quería venir aquí para jugar", cerró el entrenador.

El partido entre Arsenal vs. Manchester City se jugará el domingo 21 de septiembre, a las 10:30, por Disney+.

