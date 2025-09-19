Arsenal tiene varias bajas para enfrentar al Manchester City en la Premier League

Este domingo 21 de septiembre, el Arsenal se medirá ante el Manchester City por la quinta fecha de la Premier League, pero los gunners tienen varias dudas en su alineación.

Mikel Arteta, que trabajó con Pep Guardiola como asistente antes de fichar por el Arsenal en 2019, habló este viernes en rueda de prensa sobre el partido que les enfrentará este domingo en el Etihad Stadium.

"Lo que se demanda a sí mismo, sus estándares, su deseo de ganar... Siempre saca lo mejor de la gente. Es, de largo, el mejor entrenador del mundo y siempre lo he dicho".