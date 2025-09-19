Fútbol Nacional
19 sep 2025 , 09:18

Golpe en el Ascenso Nacional: 11 clubes pierden la ida de los playoffs 3-0 por futbolistas inhabilitados

La Federación Ecuatoriana de Fútbol castigó a 11 equipos con una sanción de darles por perdido el partido de ida por 3-0 por irregularidades, sin importar el marcador conseguido en la cancha.

   
    Los resultados de varios clubes de la Segunda Categoría se modificaron.( Redes sociales )
Los playoffs del Ascenso Nacional está por disputar la vuelta de los 32 avos de final, pero varios equipos fueron castigados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por futbolistas no habilitados.

La FEF encontró irregularidades en 14 equipos de la Segunda Categoría y en algunos casos, a los infractores se les dio la ida por perdida 3-0.

Ahora, esos equipos deberán ganar 3-0 para forzar la tanda de penales o 4-0 para avanzar a los 16 avos de final del Ascenso Nacional.

Atlético JBG y Atlético Manabí fueron sancionados, pero se mantuvo el empate 0-0.
Atlético JBG y Atlético Manabí fueron sancionados, pero se mantuvo el empate 0-0. ( Redes sociales )

Estos son los clubes sancionados en el Ascenso Nacional

  • 11 de Mayo FC había ganado 3-1 a Atlético Samborondón. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Ciudadelas del Norte perdido 1-0 ante La Unión. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Atlético Wahlex había ganado 1-0 a Patrón Mejía. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Atlético JBG y Atlético Manabí fueron sancionados, pero al jugar entre ellos se mantuvo el empate 0-0.
  • San Pedro del Pongo perdió 2-1 ante Primero de Mayo. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Milagro FC ganó 5-0 a Independiente de Azogues. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Luz Valdivia FC cayó 1-0 ante Corinthians de Los Ríos. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Deportivo Ibarra empató 2-2 ante Ferrocarril Oeste. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Politécnico de Manabí ganó 3-2 a Guaranda. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Deportivo Cotopaxi cayó 1-0 ante Deportivo Santo Domingo. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • La Troncal FC igualó 1-1 ante Mineros. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Panamericana SD y UDJ Quinindé. Los dos fueron sancionados, por lo que se sostiene el 1-1 de la ida.
  • Santa Fe SC ganó 1-0 a Africando. El resultado cambió a perderlo por 3-0.
  • Santa Elena SC perdió 6-1 ante Juventud Italiana, pero el resultado no cambia.
