Fútbol Internacional
18 sep 2025 , 19:42

Hernán Crespo: "No merecimos este resultado, creo que fue injusto, aunque felicito a LDUQ por aprovechar nuestros errores"

La derrota del Sao Paulo contra LDUQ generó autocrítica en el técnico argentino Hernán Crespo, quien reconoció los errores defensivos de su equipo pero también destacó el juego de los albos.

   
  • Hernán Crespo: No merecimos este resultado, creo que fue injusto, aunque felicito a LDUQ por aprovechar nuestros errores
    Hernán Crespo, técnico de Sao Paulo.( SAO PAULO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La derrota de São Paulo por 2-0 ante Liga de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores no pasó desapercibida. El resultado generó autocrítica en el técnico argentino Hernán Crespo, quien reconoció los errores defensivos de su equipo pero también destacó el juego de los albos.

Aclaro que no merecimos este resultado, creo que fue injusto. Lo que yo crea no es importante, hay que aceitar el funcionamiento. Tuvimos chances de gol, no pudimos concretar. Esto es de 180 minutos y se define en el Morumbí”, expresó Crespo, visiblemente molesto pero mesurado.

Lea: Liga de Quito golpea primero y toma ventaja sobre Sao Paulo en la Copa Libertadores

El estratega argentino evitó excusas, aunque sí admitió que detalles marcaron la diferencia. “LDU tuvo un resultado importante, nosotros cometimos dos fallas defensivas y ellos concretaron. Tenemos armas suficientes, no será sencillo pero hay que creer”, señaló.

Con la mente ya puesta en el partido de vuelta, Crespo fue claro: “São Paulo está vivo, porque juega bien. Falta concretar, tener una noche... no perfecta del arquero rival. Jugar en el Morumbí es otra historia. Tendremos al jugador número 12 de nuestro lado y debemos revertir esto”.

El DT también reveló una complicación física de Cedric, uno de sus jugadores: “Tenía diarrea, no estaba bien, hizo un esfuerzo grande pero no estaba para jugar. Esto es la Libertadores y hay que estar al 100%”.

Pese al golpe, Crespo no perdió la fe: “No es fácil revertir un 2-0, pero con la fuerza de la hinchada y por cómo venimos jugando, podemos lograrlo. Tenemos que hacer el mismo juego, no cometer errores individuales y creer que se puede”.

Por último, fue directo en su análisis: “Hay que felicitar a Liga de Quito. Supo aprovechar nuestros errores y nosotros no. Le hicimos frente a un equipo fuerte, pero el resultado fue más abultado de lo que se vio en el juego”.

El choque de vuelta entre São Paulo y LDUQ se jugará el próximo jueves 25 de septiembre en el Morumbí, donde el Tricolor Paulista buscará una remontada épica ante el cuadro ecuatoriano.

Temas
Copa Libertadores
Hernán Crespo
Liga de Quito
Sao Paulo
Quito
Noticias
Recomendadas