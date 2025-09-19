Fútbol Internacional
19 sep 2025 , 07:37

La reacción de la prensa brasileña al triunfo de Liga de Quito sobre Sao Paulo en la Copa Libertadores

Liga de Quito venció 2-0 al São Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
  • La reacción de la prensa brasileña al triunfo de Liga de Quito sobre Sao Paulo en la Copa Libertadores
    El delantero de Liga de Quito, Michael Estrada, celebra su gol contra São Paulo por la Copa Libertadores( Foto: Liga de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada, Liga de Quito derrotó 2-0 al São Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El conjunto albo logró una victoria clave que le permite viajar a Brasil con una ventaja de dos goles, acercándose al objetivo de clasificar a las semifinales del torneo más prestigioso de clubes en Sudamérica.

La prensa deportiva brasileña reaccionó con fuertes críticas al rendimiento del São Paulo. El medio Globoesporte tituló: "Desperdicia ocasiones, flaquea en defensa y cae derrotado en Ecuador".

Por su parte, el portal Lance señaló: "São Paulo pierde la ida ante LDU en la Libertadores y se juega la clasificación en el Morumbí".

Lea también: Liga de Quito viaja a Brasil con ventaja y varias opciones para clasificar a semifinales

Además, recordó un dato histórico: "El Tricolor mantiene una racha que dura desde 2004: en las cuatro ocasiones en que se enfrentó a Liga en Quito, terminó sin victorias."

Folha de São Paulo también destacó los errores del equipo brasileño: "Errores en defensa y ataque ponen a São Paulo en apuros. El equipo tricolor recibe dos goles en Quito y queda en una situación complicada en los cuartos de final de la Libertadores."

El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre a las 17:00 (hora de Ecuador) en el estadio Morumbí, y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Temas
Copa Libertadores
Sao Paulo
Brasil
Liga de Quito
Ecuador
Noticias
Recomendadas