19 sep 2025 , 08:14

Tras su victoria, Liga de Quito supera a Emelec en la Copa Libertadores

Liga de Quito venció 2 a 0 en condición de local a São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores y superó a Emelec en victorias logradas en la historia de la competición.

   
    Liga de Quito logró su victoria número 69 en la Copa Libertadores. ( REDES )
Redacción
Liga de Quito, jugando como local en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el conjunto albo venció a São Paulo por dos goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este resultado les permite viajar con una sólida ventaja a Brasil para el partido de vuelta que se disputará el próximo jueves 25 de septiembre en el Estadio Morumbí, donde se definirá el clasificado a las semifinales.

Lea también: Liga de Quito viaja a Brasil con ventaja y varias opciones para clasificar a semifinales

Tras este triunfo, Liga de Quito alcanzó un hito histórico al superar a Emelec y convertirse en el segundo club ecuatoriano con más victorias en la Copa Libertadores. El podio histórico de triunfos se conforma de la siguiente manera:

  • Barcelona S.C.: 88 victorias
  • Liga de Quito (LDU): 69 victorias
  • Emelec: 68 victorias

    • A pesar de las cifras, cabe destacar que Emelec, aunque no lo hace desde 2022, cuenta con más participaciones en Libertadores (29 presencias) que Liga de Quito, quien ha participado en 21 ediciones.

    Lea más: Tiago Nunes: "Me voy contento con la entrega de los jugadores. Vamos con confianza a Brasil"

    La lista de los equipos ecuatorianos con más victorias en la competición la complementan:

  • El Nacional: 56 victorias
  • Independiente del Valle: 31 victorias
  • Deportivo Quito: 16 victorias
  • Deportivo Cuenca: 11 victorias
  • Olmedo: 8 victorias
