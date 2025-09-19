Fútbol Internacional
Jeison Medina: "Fuimos efectivos, creo que podíamos anotar un gol más a Sao Paulo"

Liga de Quito venció 2-0 a São Paulo en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

   
    El delantero de Liga de Quito, Jeison Medina, en un entrenamiento( Foto: Liga de Quito )
El delantero de Liga de Quito, Jeison Medina, se refirió sobre la victoria de 2-0 contra São Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Fuimos efectivos, aprovechamos los espacios. Creo que podíamos anotar un gol más. Resultado importante para Liga y para la gente que vino. A pensar también en el torneo local”, dijo el delantero albo.

La verdad sufrimos bien con São Paulo, pero logramos resolver. Acatamos las decisiones del profe, los cambios le salieron de la mejor manera. Mira, Estrada entró y marcó”, agregó.

Lea también: Con empuje: Liga de Quito sueña con otra Libertadores

Liga nunca se rinde, hay que pelear todo. Liga, donde ha jugado, ha salido a pelear. No vamos a salir a escondernos”, añadió.

Los goles llegarán, pero con toda tranquilidad, no me voy a desesperar. Lo importante es el grupo y feliz que Estrada sea el que marque por el equipo”, finalizó.

El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre a las 17:00 (hora de Ecuador) en el estadio Morumbí, y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

