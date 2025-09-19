Jeison Medina: "Fuimos efectivos, creo que podíamos anotar un gol más a Sao Paulo"

El delantero de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito,</a> <b>Jeison Medina,</b> se refirió sobre la victoria de 2-0 contra São Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Copa-Libertadores>Copa Libertadores.</a> “<b>Fuimos efectivos, aprovechamos</b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/boletin-estadio-newsletter/liga-quito-sao-paulo-sueno-continental-libertadores-LE10140975></a> <b></b> <b></b> <b></b>