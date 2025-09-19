Con empuje: Liga de Quito sueña con otra Libertadores

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-de-quito-viaja-a-brasil-con-ventaja-y-varias-opciones-para-clasificar-a-semifinales-ND10139657 target=_blank>Liga de Quito</a> dio un paso gigante hacia las semifinales de la Copa Libertadores 2025 con su <b>2-0 frente a Sao Paulo</b> en el Rodrigo Paz Delgado. No fue un triunfo holgado, ni mucho menos tranquilo, pero<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/prensa-brasil-reacciones-triunfo-liga-quito-sao-paulo-copa-libertadores-DE10140298 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/tiago-nunes-me-voy-contento-con-la-entrega-de-los-jugadores-vamos-con-confianza-a-brasil-MD10139335 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>