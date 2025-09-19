Fútbol Internacional
(VIDEO) El VAR calificó como error la expulsión de Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

La Conmebol publicó el audio del VAR de la expulsión de la Gonzalo Plata en el Flamengo vs. Estudiantes de La Plata fue un error, pero no podía ser cambiado.

   
    Gonzalo Plata salió expulsado en el encuentro entre Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.( EFE )
Gonzalo Plata tuvo un partido agitado en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, pues el ecuatoriano dio una asistencia y fue expulsado por doble amarilla; sin embargo, la jugada fue calificada como un error.

En la mañana de este viernes 19 de septiembre, la Conmebol publicó el audio del VAR de la jugada. En el video se puede escuchar a los árbitros reconociendo el error, pero no pueden intervenir para cambiar la decisión al ser tarjeta amarilla

"No puedo entrar, juega el balón el 50 (Plata). Es fuera del área, no tengo como entrar ahí", le dijo el VAR al árbiro central.

La jugada ocurrió al minuto 82, cuando Plata ya tenía la primera amarilla por una falta. El ecuatoriano tocó antes la pelota y el defensor pateó el pie del atacante, pero el árbitro señaló la jugada al revés.

El árbitro Andrés Rojas cobró la falta de Gonzalo y le mostró la segunda tarjeta amarilla para expulsarlo. En el VAR estuvo Nicolás Gallo y no pudo pedirle al juez central que lo revise.

"El árbitro sanciona incorrectamente al jugador rubronegro, expulsándolo por doble amonestación", concluye el informe de la Conmebol

La decisión de Flamengo por la expulsión de Gonzalo Plata

El Flamengo ya decidió reclamar ante la Conmebol por la injusta expulsión de Gonzalo Plata.

Según el periodista Mauro Cezar, el Fla apelará la sanción del ecuatoriano para contar con él en la vuelta de los cuartos de final.

La serie se disputará este miércoles 24 de septiembre, a las 19:30, en Argentina.

