(VIDEO) El VAR calificó como error la expulsión de Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

Gonzalo Plata tuvo un partido agitado en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, pues el ecuatoriano dio una asistencia y fue expulsado por doble amarilla; sin embargo, la jugada fue calificada como un error.

En la mañana de este viernes 19 de septiembre, la Conmebol publicó el audio del VAR de la jugada. En el video se puede escuchar a los árbitros reconociendo el error, pero no pueden intervenir para cambiar la decisión al ser tarjeta amarilla

"No puedo entrar, juega el balón el 50 (Plata). Es fuera del área, no tengo como entrar ahí", le dijo el VAR al árbiro central.

La jugada ocurrió al minuto 82, cuando Plata ya tenía la primera amarilla por una falta. El ecuatoriano tocó antes la pelota y el defensor pateó el pie del atacante, pero el árbitro señaló la jugada al revés.