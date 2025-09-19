Fútbol Internacional
La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Los partidos en horario unificado de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, además de grandes encuentros de la Premier League, son lo más destacado del fin de semana.

   
    Los futbolistas ecuatorianos en el exterior tendrán partidos importantes en el fin de semana.( Ecuavisa )
El fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de septiembre contará con partidos destacados a nivel nacional e internacional para los hinchas del fútbol.

Los ecuatorianos en la Premier League tienen duros duelos con el Manchester United vs. Chelsea; mientras que Piero Hincapié podrá disputar su primer partido en la Liga de Inglaterra en el Arsenal vs. Manchester City.

También, la Liga Ecuabet conectada por Xtrim tendrá la penúltima fecha de la fase de liga con tres partidos el sábado y cinco juegos del domingo en horario unificado.

Incluso, Willian Pacho disputará el Clásico de Francia con el duelo entre el PSG y el Olympique de Marsella.

Sábado 20 de septiembre

  • Liverpool vs. Everton | 6:30 | Premier League
  • Manchester United vs. Chelsea | 11:30 | Premier League
  • Udinese vs. Milan | 13:45 | Serie A de Italia
  • Mushuc Runa vs. Independiente del Valle | 14:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Delfín vs. Técnico Universitario | 16:30 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Vinotinto vs. Manta | 16:30 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Pachuca vs. Querétaro | 18:00 | Liga MX

    • Domingo 21 de septiembre

  • Cremonese vs. Parma | 08:00 | Serie A
  • Paris FC vs. Strasburgo | 08:00 | Ligue 1
  • Arsenal vs. Manchester City | 10:30 | Premier League
  • Marsella vs. PSG | 13:45 | Ligue 1
  • Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC | 16:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Liga de Quito vs. Universidad Católica | 16:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Emelec vs. El Nacional | 16:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Aucas vs. Orense | 16:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Macará vs. Libertad 16:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim|
