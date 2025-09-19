La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de septiembre

El fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de septiembre contará con partidos destacados a nivel nacional e internacional para los hinchas del fútbol.

Los ecuatorianos en la Premier League tienen duros duelos con el Manchester United vs. Chelsea; mientras que Piero Hincapié podrá disputar su primer partido en la Liga de Inglaterra en el Arsenal vs. Manchester City.

También, la Liga Ecuabet conectada por Xtrim tendrá la penúltima fecha de la fase de liga con tres partidos el sábado y cinco juegos del domingo en horario unificado.

Incluso, Willian Pacho disputará el Clásico de Francia con el duelo entre el PSG y el Olympique de Marsella.