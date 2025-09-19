La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de septiembre

El <b>fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de septiembre contará con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional target=_blank>partidos destacados</a></b> a nivel nacional e internacional para los hinchas del fútbol. Los ecuatorianos en la Premier League tienen<b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/arsenal-varias-bajas-enfrentar-manchester-city-premier-league-FE10141163 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-audio-var-expulsion-gonzalo-plata-error-flamengo-copa-libertadores-AE10141526 target=_blank></a> <b></b>