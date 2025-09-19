Fútbol Nacional
19 sep 2025 , 12:25

Emelec convoca a Asamblea Extraordinaria: quieren auditoría a gestiones de Pileggi y Avilés

La directiva de Jorge Guzmán convocó a los socios a una Asamblea General Extraordinaria con cinco puntos en la orden del día, entre ellos la contratación de una auditoría externa para el último año de la presidencia de José Pileggi y César Avilés.

   
    Emelec llamó a una Asamblea General Extraordinaria de socios.( Redes sociales )
La directiva de Emelec realizó la segunda convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria con los socios del club, además será la primera desde que Jorge Guzmán asumió la presidencia del club.

La primera convocatoria se realizó el jueves 24 de julio del 2025, pero no existió quorum, por lo que estaban obligados a hacer un segundo llamado.

Emelec convocó a sus socios para el próximo viernes 3 de octubre a las 17:00, en el estadio George Capwell con cinco puntos de orden del día.

La orden del día de la Asamblea de Emelec

  • Constatación del quorum
  • Informe del presidente
  • Aprobación de reforma estatutaria planteada por el Directorio.
  • Autorización para contratación de Auditoría Externa para el período de: enero 2024 a febrero 2025.
  • Conocimiento de informe de Comisión Disciplinaria.

    De esta forma, en caso de que se autorice la contratación de la auditoría externa, Emelec buscará aclarar las cuentas durante las presidencias de José Pileggi y César Avilés.

    A pesar de que el inicio es a las 17:00, en caso de no contar con quorum se deberá esperar una hora para su arranque y comenzará a las 18:00.

