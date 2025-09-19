Ciclismo
Richard Carapaz y Jhonatan Narváez entre los 10 mejores de la tercera etapa del Tour de Luxemburgo

El Tour de Luxemburgo aún no termina. Este sábado 20 de septiembre se correrá una contrarreloj individual de 26,3 kilómetros, y el domingo 21 se disputará la última etapa, con un recorrido de 176,4 kilómetros.

   
    Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en el Tour de Luxemburgo( Ecuavisa )
Los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Narváez realizaron una destacada actuación en la tercera etapa del Tour de Luxemburgo, disputada este viernes.

Ambos lucharon hasta el final por la victoria en una de las jornadas más exigentes del recorrido, pero el triunfo fue para el danés Mattias Skjelmose.

Narváez cruzó la meta en la cuarta posición, mientras que Carapaz finalizó noveno, demostrando un gran nivel competitivo en una etapa de 170,5 kilómetros entre Mertert y Vianden.

Skjelmose fue el más veloz en el esprint final reducido, superando al suizo Marc Hirschi en los últimos metros y adjudicándose la victoria. El podio lo completaron el francés Jordan Jegat y el estadounidense Brandon McNulty.

El Tour de Luxemburgo aún no termina. Este sábado 20 de septiembre se correrá una contrarreloj individual de 26,3 kilómetros, y el domingo 21 se disputará la última etapa, con un recorrido de 176,4 kilómetros.

