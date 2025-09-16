Jhonatan Narváez no participará con Ecuador el Mundial de ciclismo en Ruanda

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) confirmó la importante baja de Jhonatan Narváez para competir en el Campeonato Mundial de ruta, después de decidirlo con todo el equipo.

En un comunicado explicado en redes sociales, la FEC detalló que ”Narváez, de común acuerdo con su equipo, ha decidido no participar en el Campeonato Mundial de Ruta, que se llevará a cabo en Ruanda, del 21 al 28 de noviembre”.

La organización adelantó que el motivo de la decisión es que “el trazado de las prueba de ruta en línea, diseñado para escaladores, no se ajusta plenamente a las fortalezas del corredor, evaluación que fue realizada por Jhonatan y su equipo”; señalaron.

“La FEC respeta plenamente la decisión del deportista y reafirma su compromiso de acompañarlo en su desarrollo profesional”, cerró el documento oficial.