16 sep 2025 , 09:50

Jhonatan Narváez no participará con Ecuador el Mundial de ciclismo en Ruanda

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo anunció que Jhonatan Narváez decidió no participar en el Campeonato Mundial de ruta, después de una decisión de común acuerdo con el equipo.

   
    Jhonatan Narváez no correrá en el Mundial de Ciclismo.( Redes sociales )
La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) confirmó la importante baja de Jhonatan Narváez para competir en el Campeonato Mundial de ruta, después de decidirlo con todo el equipo.

En un comunicado explicado en redes sociales, la FEC detalló que ”Narváez, de común acuerdo con su equipo, ha decidido no participar en el Campeonato Mundial de Ruta, que se llevará a cabo en Ruanda, del 21 al 28 de noviembre”.

La organización adelantó que el motivo de la decisión es que “el trazado de las prueba de ruta en línea, diseñado para escaladores, no se ajusta plenamente a las fortalezas del corredor, evaluación que fue realizada por Jhonatan y su equipo”; señalaron.

“La FEC respeta plenamente la decisión del deportista y reafirma su compromiso de acompañarlo en su desarrollo profesional”, cerró el documento oficial.

Los ciclistas que participarán con el equipo de Ecuador son: Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Harold Martín López para la prueba de fondo en ruta.

El conjunto ecuatoriano no utilizará todos los cupos disponibles para la competición, pues de los seis lugares disponibles, solamente usará a tres.

El Mundial de Ciclismo se disputará entre el 21 y 28 de noviembre del 2025 en Ruanda.

