16 sep 2025 , 09:11

Cruzeiro logra agónica victoria en el debut de Keny Arroyo

Cruzeiro, con un gol agónico al minuto 86, venció este lunes por 1-2 a Bahía para mantenerse como la principal amenaza del líder Flamengo.

   
    Keny Arroyo en su debut para Cruzeiro( REDES )
Cruzeiro, con goles del colombiano Luis Sinisterra y de Gabigol, venció este lunes por 1-2 a Bahía en el último partido por la vigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño con el debut al minuto 74 del delantero Keny Arroyo.

La victoria como visitante frente a un difícil Bahía le permitió al club de Belo Horizonte sumar 47 puntos y, a 3 de Flamengo (50), mantenerse como la principal amenaza al líder.

El jugador de la selección brasileña Jean Lucas abrió el marcador para el Bahía en el segundo tiempo. Sinisterra igualó el marcador tras una vistosa jugada y Gabigol hizo el gol de la victoria a falta de cinco minutos para el final del partido con un disparo desde fuera del área.

Arroyo entró de cambio al minuto 74 y en 18 minutos de juego logró:

  • 16 toques al balón
  • 100% de precisión en los pases
  • 2 pases clave
  • 1/2 regates completados
