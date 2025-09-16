Cruzeiro logra agónica victoria en el debut de Keny Arroyo

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cruzeiro target=_blank>Cruzeiro</a></b>, con goles del colombiano <b>Luis Sinisterra y de Gabigol</b>, <b>venció este lunes por 1-2 a Bahía</b> en el último partido por la vigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño con el debut al minuto<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/keny-arroyo target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/flamengo target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/enner-valencia-jugara-numero10-pachuca-MC10120729 target=_blank></a></b> <b></b>