(VIDEO) La insólita expulsión de Hamilton Piedra en el Manta vs. Aucas en la Liga Ecuabet

El encuentro entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/aucas target=_blank>Aucas</a> vs. Manta FC por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim estuvo lleno de expulsados, incluso entre ellos<b> estuvo el arquero del equipo oriental, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/hamilton-piedra target=_blank>Hamilton Piedra</a>.</b> El<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/aucas-termino-con-ciccioli-de-arquero-tras-expulsion-de-hamilton-piedra-por-agredir-a-un-pasabolas-en-manta-DB10119947 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alineacion-arsenal-piero-hincapie-athletic-club-bilbao-champions-league-HC10120421 target=_blank></a> <b></b>