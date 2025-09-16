Fútbol Nacional
(VIDEO) La insólita expulsión de Hamilton Piedra en el Manta vs. Aucas en la Liga Ecuabet

El Aucas se quedó sin arquero, y tuvo que improvisar con Ciccioli, después de que Hamilton Piedra sea expulsado por una acción con un pasabolas.

   
    Hamilton Piedra salió expulsado por una jugada con un pasabolas.( API )
El encuentro entre Aucas vs. Manta FC por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim estuvo lleno de expulsados, incluso entre ellos estuvo el arquero del equipo oriental, Hamilton Piedra.

El cuadro quiteño terminó con ocho futbolistas en el campo de juego, después de las expulsiones de Darío Torres, Luis Cano y Piedra.

La expulsión del arquero de 32 años se dio al minuto 90, cuando el Aucas perdía 1-0, y uno de los pasabolas perdía tiempo, algo que no gustó al portero.

El pasabolas se demoró en darle la pelota y Piedra reaccionó con un golpe al abdomen, por lo que el árbitro le mostró la tarjeta roja, después de que la jugada fue revisada en el VAR.

Por la expulsión de Hamilton, Ulises Ciccioli se colocó los guantes de arquero y defendió la portería de su equipo en los minutos finales.

Finalmente, en el minuto 90+7, Snayder Porozo anotó el tanto del empate y terminó el partido con ocho jugadores.

En la tabla de posiciones, el Aucas se ubica en el octavo lugar con 39 puntos; mientras que Manta ocupa el puesto 13 con 26 unidades.

