Liga de Portoviejo rescindió el contrato de Pedro Pablo Perlaza por indisciplina

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-portoviejo target=_blank>Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo</a></b> anunció este lunes la separación de dos de sus jugadores, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/pedro-pablo-perlaza-es-nuevo-refuerzo-de-liga-de-portoviejo-CJ9865433 target=_blank>Pedro Pablo Perlaza</a></b> y <b>Daniel Esteban Uquillas</b>, debido a actos de indisciplina. La decisión se toma <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/video-increible-gol-fantasma-otorgaron-liga-de-portoviejo-ascenso-nacional-IB10115519 target=_blank></a><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ascenso-futbol target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/conoce-a-los-campeones-provinciales-que-participaran-en-el-torneo-de-ascenso-a-serie-b-GB10002343 target=_blank></a></b> <b></b>