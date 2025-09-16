Liga de Portoviejo rescindió el contrato de Pedro Pablo Perlaza por indisciplina

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo anunció este lunes la separación de dos de sus jugadores, Pedro Pablo Perlaza y Daniel Esteban Uquillas, debido a actos de indisciplina. La decisión se toma a tan solo un mes y medio de la llegada de Perlaza al club, mientras que Uquillas formaba parte del plantel desde el 2024.

Este domingo, la Capira venció 4 -0 a Loja City por los 32avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional sin la presencia de los mencionados.

"La presente decisión ha sido adoptada por incumplimientos de carácter disciplinario, lo que obliga a actuar de manera inmediata y responsable, a fin de proteger los intereses institucionales, salvaguardar la imagen del club y honrar el compromiso con nuestra afición".

"Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo ratifica que la disciplina, el respeto y la responsabilidad son principios fundamentales e innegociables en el desarrollo de nuestra actividad deportiva, y continuará trabajando con firmeza y transparencia en la consecución de los objetivos trazados", firmó la presidenta de la institución Mónica Zamora Hernández