22 dic 2025 , 10:28

Bayern Munich llegó a un acuerdo con Aucas para fichar a Virgilio Olaya

El Bayern Munich va a fichar al Virgilio Olaya, defensor del Aucas, desde febrero del 2026 por 4.5 años.

   
    Virgilio Olaya va a firmar un contrato por cuatro años y medio con el Bayern Munich en el 2026.
Ramiro Ulloa
Virgilio Olaya será el próximo ecuatoriano en jugar en una de las grandes ligas de Europa para el 2026, después de que el Bayern Munich llegó a un acuerdo para su fichaje.

El defensor ecuatoriano lleva en el radar del conjunto alemán en las últimas semanas, pero todo está cerca de oficializarse, después de que el Bayern consiguió negociar su traspaso con el Aucas.

Según información del periodista Fabrizio Romano, Olaya va a firmar un contrato por 4.5 años con los alemanes. El acuerdo tendrá validez desde febrero del 2026.

Ahora, el Munich busca un equipo para ceder al ecuatoriano, pues por las reglas de las categorías formativas, el defensor no puede jugar con el equipo juvenil en el 2026.

El Bayern Munich busca un equipo para ceder a Virgilio Olaya.
El Bayern Munich busca un equipo para ceder a Virgilio Olaya.

Desde el departamento de scouting del Bayern consideran que Olaya es una de las mejores promesas de Ecuador, incluso lo ven como el siguiente Piero Hincapié.

Uno de los favoritos para conseguir la cesión de Virgilio es el Grasshopper Club Zürich, pero el préstamo se hará realidad en junio del próximo año.

Desde su debut en el 2024, el futbolista de 17 años acumula siete partidos jugados con el Aucas y 12 encuentros con las selecciones juveniles de Ecuador.

