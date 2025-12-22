Bayern Munich llegó a un acuerdo con Aucas para fichar a Virgilio Olaya

Virgilio Olaya será el próximo ecuatoriano en jugar en una de las grandes ligas de Europa para el 2026, después de que el Bayern Munich llegó a un acuerdo para su fichaje.

El defensor ecuatoriano lleva en el radar del conjunto alemán en las últimas semanas, pero todo está cerca de oficializarse, después de que el Bayern consiguió negociar su traspaso con el Aucas.

Según información del periodista Fabrizio Romano, Olaya va a firmar un contrato por 4.5 años con los alemanes. El acuerdo tendrá validez desde febrero del 2026.

Ahora, el Munich busca un equipo para ceder al ecuatoriano, pues por las reglas de las categorías formativas, el defensor no puede jugar con el equipo juvenil en el 2026.