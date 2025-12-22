Fútbol Internacional
La selección de Ecuador finalizó el 2025 en el puesto 23 del ranking FIFA

La selección de Ecuador finalizó en el puesto 23, ubicación que le permitió integrar el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026.

   
Este lunes 22 de diciembre, la FIFA publicó la última actualización del ranking de selecciones correspondiente a 2025, en la que la selección de Ecuador finalizó en el puesto 23, ubicación que le permitió integrar el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026.

En la parte alta de la clasificación, España se mantiene como número uno del ranking FIFA 2025, por delante de Argentina, selección a la que enfrentará en marzo en la Finalissima, duelo que reunirá a los campeones de la Eurocopa y la Copa América en Lusail.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente suma 1.877,18 puntos, mientras que el combinado de Lionel Scaloni registra 1.873,33. Francia completa el podio con 1.870 puntos.

No se registraron cambios en los primeros puestos del escalafón mundial, por lo que el top 10 lo completan Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

La principal modificación del ranking fue el ascenso de Argelia, que desplazó a Egipto del puesto 34. Además, Jordania escaló dos posiciones hasta el lugar 64, tras ser finalista de la Copa Árabe, en la que cayó ante Marruecos.

Ranking FIFA 2025

1. España 1877.18

2. Argentina 1873.33

3. Francia 1870

4. Inglaterra 1834.12

5. Brasil 1760.46

6. Portugal 1760.38

7. Países Bajos 1756.27

8. Bélgica 1730.71

9. Alemania 1724.15

10. Croacia 1716.88

13. Colombia 1701.3

15. México 1675.75

16. Uruguay 1672.62

23. Ecuador 1591.73

30. Panamá 1540.43

39. Paraguay 1501.5

48. Venezuela 1465.22

49. Costa Rica 1464.24

51. Perú 1459.57

52. Chile 1457.84

65. Honduras 1379.54

