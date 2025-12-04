Fútbol Internacional
04 dic 2025

Virgilio Olaya, juvenil del Aucas, será nuevo fichaje del Bayern Munich para el 2026

El Bayern Munich llegó a un acuerdo con el Aucas para el traspaso de Virgilio Olaya, defensor central, cuando cumpla los 18 años de edad.

   
    Virgilio Olaya será nuevo jugador del Bayern Munich cuando cumpla los 18 años.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
Ecuador ha tenido una semana bastante movida por el talento de las divisiones inferiores de los equipos de la LigaPro, pues Virgilio Olaya se va a convertir en nuevo jugador del Bayern Munich.

El futbolista de 17 años llamó la atención del cuadro alemán para cerrar su traspaso lo más rápido posible, y evitar que algún equipo europeo le robe al jugador ecuatoriano.

El periodista Fabrizio Romano afirmó que el Bayern Munich llegó a un acuerdo con el Aucas para hacerse con los servicios del defensor central, apenas cumpla los 18 años de edad.

Lea más: El expresidente de Aucas, Ramiro Montenegro, falleció a los 80 años

Sin embargo, el cuadro alemán ya está analizando opciones para ceder a Virgilio para la próxima temporada y empiece su desarrollo como futbolista en Europa, al igual que el caso de Kendry Páez en Chelsea.

Virgilio Olaya disputó el Sudamericano sub 17 con la selección de Ecuador en el 2025.
Virgilio Olaya disputó el Sudamericano sub 17 con la selección de Ecuador en el 2025. ( Redes sociales )

Olaya nació el 3 de febrero del 2008, por lo que está a pocos meses de obtener la mayoría de edad para poder jugar en Europa de forma oficial, hasta eso deberá quedarse en el Aucas o podrá entrenar con su equipo en el viejo continente.

Lea más: Este es el premio económico que ganó Liga de Quito tras avanzar a la final de la Copa Ecuador

En dos años, desde su debut en el 2024, Olaya suma siete partidos disputados con el primer equipo del Aucas. De los siete, cinco fueron como titular y dos arrancó desde el banco de suplentes.

Además, Virgilio participó en el Sudamericano sub 17 con la selección de Ecuador, por lo que llamó la atención de los clubes.

En esta misma semana, el Arsenal llegó a un acuerdo con Independiente del Valle para firmar a Edwin y Holger Quintero.

