Virgilio Olaya, juvenil del Aucas, será nuevo fichaje del Bayern Munich para el 2026

Ecuador ha tenido una semana bastante movida por el talento de las divisiones inferiores de los equipos de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/LigaPro target=_blank>LigaPro</a>, pues <b>Virgilio Olaya se va a convertir en nuevo jugador del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/bayern-munich target=_blank>Bayern Munich</a>.</b> El<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/expresidente-aucas-ramiro-montenegro-fallece-MF10515393 target=_blank></a> <b></b>