Virgilio Olaya, juvenil del Aucas, será nuevo fichaje del Bayern Munich para el 2026

Ecuador ha tenido una semana bastante movida por el talento de las divisiones inferiores de los equipos de la LigaPro, pues Virgilio Olaya se va a convertir en nuevo jugador del Bayern Munich. El futbolista de 17 años llamó la atención del cuadro alemán para cerrar su traspaso lo más rápido posible, y evitar que algún equipo europeo le robe al jugador ecuatoriano. El periodista Fabrizio Romano afirmó que el Bayern Munich llegó a un acuerdo con el Aucas para hacerse con los servicios del defensor central, apenas cumpla los 18 años de edad. Lea más: El expresidente de Aucas, Ramiro Montenegro, falleció a los 80 años Sin embargo, el cuadro alemán ya está analizando opciones para ceder a Virgilio para la próxima temporada y empiece su desarrollo como futbolista en Europa, al igual que el caso de Kendry Páez en Chelsea.

Virgilio Olaya disputó el Sudamericano sub 17 con la selección de Ecuador en el 2025. ( )

Olaya nació el 3 de febrero del 2008, por lo que está a pocos meses de obtener la mayoría de edad para poder jugar en Europa de forma oficial, hasta eso deberá quedarse en el Aucas o podrá entrenar con su equipo en el viejo continente.