Tiago Nunes: "Me hago cargo, me superó tácticamente el entrenador rival (Guillermo Duró)"

Liga de Quito eliminó en penales (5-4) a Emelec y jugará la final de la Copa Ecuador

   
El director técnico de Liga de Quito, Tiago Nunes, se refirió en rueda de prensa a la clasificación de su equipo a la final de la Copa Ecuador, instancia en la que enfrentará a Universidad Católica.

Liga de Quito eliminó a Emelec por la vía de los penales (5-4), después de haber perdido 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, resultado que igualó el marcador global 2-2. Sin embargo, los azules no estuvieron finos desde los doce pasos.

Tuvimos ansiedad y a partir de eso vinieron los errores técnicos. Me hago cargo, el director técnico rival me superó tácticamente”, reconoció el estratega brasileño.

Tuvimos la suerte en los penales y mañana, con calma, vamos a ver el video para analizar en qué me equivoqué”, agregó.

Hay que valorar mucho a Alexander Domínguez y a quienes ejecutaron los penales, por su capacidad, calma y jerarquía. Uno tiene que respetar al rival porque tiene mucha historia”, añadió.

Tenemos plantel para disputar estos cinco partidos. Contamos con poco tiempo de recuperación y debemos evaluar cómo mantener al equipo fresco”, mencionó.

Siempre practicamos los penales. El rival nos superó y no logramos hacer fluir el juego en la mitad de la cancha”, finalizó.

La final de la Copa Ecuador se disputará el 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 19:00 (hora de Ecuador).

