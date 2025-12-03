Fútbol Nacional
03 dic 2025 , 17:30

Liga de Quito venció a Emelec desde los penales y jugará la final de la Copa Ecuador

Liga de Quito se impuso 5-4 en la tanda de penales sobre Emelec y disputará la final de la Copa Ecuador ante la U. Católica el próximo 18 de diciembre en el Olímpico Atahualpa.

   
  • Liga de Quito venció a Emelec desde los penales y jugará la final de la Copa Ecuador
    LDUQ celebrando su pase a la final.( API )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Este miércoles se disputó la segunda semifinal de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Emelec luego de que los albos vencieran en la ida disputada en el Capwell de Guayaquil. Sin embargo, Emelec sorprendió y forzó los penales tras vencer 1-0 en los 90 minutos. Desde los 12 pasos, LDUQ fue más efectivo y venció 5-4 a los eléctricos.

Iniciado el partido, Emelec sorprendió con un esquema de juego defensivo: línea de cinco con dos carrileros, intentando cubrir todo el ancho del campo pero tratando de activar la potencia de Luis Castillo y Romario Caicedo por bandas.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Emelec por la Copa Ecuador

Liga de Quito dominó con el balón y fue paciente hasta encontrar una opción de peligro clara al minuto 16 por medio de un centro cruzado que puso a Bryan Ramírez como finalizador, pero sin puntería para abrir el partido.

Al minuto 24 del partido, Emelec encontró su primer ataque real por medio de una contra que le permitió a Maicon Soliz rematar sin éxito.

Soliz estuvo cerca de poner el 1-0 luego de un rebote dentro del área donde Alexander Domínguez intentó despejar pero chocó en el cuerpo del atacante azul.

LDUQ respondió con el control sin encontrar superioridad dentro del área. Ante esa carencia, Leonel Quiñónez probó con un fuerte remate de larga distancia que obligó a Pedro Ortiz a estirarse al minuto 42.

En el segundo tiempo Emelec fue más agresivo mereciendo el gol y así llegó el tanto de Maicon Soliz en un ataque rápido que terminó rematando por abajo de las piernas de Domínguez y dando la sorpresa.

Los 90 minutos terminaron con 1-0 dejando un empate en el marcador global, por lo que se definirá por penales.

En la tanda, LDUQ se impuso desde los 12 pasos y ahora definirá el título de la Copa Ecuador contra la Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa el próximo 18 de diciembre.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

Temas
Fútbol Ecuador
Copa Ecuador
Liga de Quito
Emelec
Quito
Noticias
Recomendadas