Este es el premio económico que ganó Liga de Quito tras avanzar a la final de la Copa Ecuador

Liga de Quito eliminó en penales (5-4) a Emelec y jugará la final de la Copa Ecuador

   
    Los jugadores de Liga de Quito celebran su paso a la final de la Copa Ecuador ( API )
Liga de Quito sufrió, pero cumplió su objetivo: clasificar a la final de la Copa Ecuador, donde se enfrentará a Universidad Católica el jueves 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa.

El cuadro albo eliminó a Emelec por la vía de los penales (5-4), después de caer 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, resultado que igualó el marcador global 2-2. Los azules no estuvieron finos desde los doce pasos.

Con esta clasificación, Liga de Quito aseguró USD 120 000 por avanzar a la final y acumula un premio total de USD 200 000. En caso de conquistar el título, la recompensa ascenderá a USD 260 000, con lo que el club recibiría en total USD 340 000.

Lea también: Tiago Nunes: "Me hago cargo, me superó tácticamente el entrenador rival (Guillermo Duró)"

Además, Liga ya sabe lo que es proclamarse campeón de este certamen: en 2019 superó a Delfín y sumó ese trofeo a sus vitrinas.

Si la U gana nuevamente, se convertirá en el equipo con más títulos en la historia del torneo. Por su parte, Universidad Católica buscará conseguir el primer campeonato de su historia.

La final de la Copa Ecuador se disputará a las 19:00 (hora de Ecuador) en el estadio Olímpico Atahualpa, y será transmitida en vivo por DSports y DGO.

