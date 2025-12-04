Este es el premio económico que ganó Liga de Quito tras avanzar a la final de la Copa Ecuador

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito </a>sufrió, pero cumplió su objetivo: clasificar a la final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador>Copa Ecuador</a>, donde se enfrentará a <b>Universidad Católica</b> el jueves 18 de diciembre en el estadio <b>Olímpico Atahualpa</b>. El<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tiago-nunes-dt-liga-quito-rueda-prensa-emelec-copa-ecuador-NF10514854></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>