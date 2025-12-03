Fútbol Internacional
Gonzalo Plata conquista el doblete con el Flamengo: Brasileirão y Copa Libertadores

El Flamengo de Gonzalo Plata se consagró campeón del Campeonato Brasileiro 2025 tras vencer 1-0 al Ceará en el Estadio Maracaná, resultado que le permitió asegurar el título con una jornada de anticipación, sumado a la Copa Libertadores ganada la semana pasada.

   
    Gonzalo Plata, figura ecuatoriana.( ARCHIVO )
El Flamengo se consagró campeón del Campeonato Brasileiro 2025 tras vencer 1-0 al Ceará en el Estadio Maracaná, resultado que le permitió asegurar el título con una jornada de anticipación. Con la victoria, el Mengão alcanzó 78 puntos, distancia imposible de recortar para Palmeiras, su escolta con 73 unidades.

El único gol del partido llegó a los 37 minutos, cuando Samuel Lino definió tras una precisa asistencia de Jorge Carrascal. En la segunda parte, el ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó al minuto 65 para fortalecer el mediocampo y ayudar a sostener la ventaja en un duelo de alta tensión.

Lea: El emotivo mensaje de Gonzalo Plata por ser campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo

Con esta conquista, Flamengo suma su noveno título brasileño (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 y 2025), superando a Santos y quedando como el segundo club más laureado del país, solo por detrás de Palmeiras.

La temporada 2025 quedará marcada como una de las más brillantes en la historia del club. El Flamengo se convirtió en el primer equipo brasileño en ser campeón vigente, de manera simultánea, de:

Brasileirão

Copa Libertadores

Copa do Brasil

Supercopa do Brasil

Campeonato Carioca

Taça Guanabara

A ello se suman las coronas internacionales Sub-20: la Copa Libertadores y la Intercontinental. Bajo la dirección técnica de Filipe Luís, el equipo exhibió el mejor ataque del torneo y una de las defensas más sólidas.

