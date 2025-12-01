Fútbol Internacional
Los gemelos Edwin y Holger Quintero jugarán en el Arsenal de Piero Hincapié

Los jugadores ecuatorianos se unirán al Arsenal cuando cumplan 18 años y firmarán un contrato por cinco temporadas.

   
    Edwin y Holger Quintero, jugadores de Independiente del Valle en la selección juvenil de Ecuador( Foto: La Tri )
Dos jugadores ecuatorianos se sumarán a las filas del Arsenal: se trata de los hermanos Edwin y Holger Quintero, considerados dos de las mayores promesas surgidas en Independiente del Valle.

El Arsenal fichó a los gemelos Edwin y Holger Quintero. Ambos ya viajan a Londres para exámenes médicos”, escribió el experto en fichajes César Luis Merlo en su cuenta de X.

Los jugadores se unirán al equipo londinense cuando cumplan 18 años y firmarán un contrato por cinco temporadas. Actualmente, ambos tienen 16 años. Con esto, el Arsenal contará con tres jugadores ecuatorianos en su plantilla.

Cabe recordar que Piero Hincapié, también formado en Independiente del Valle, fue fichado esta temporada tras su destacado paso por el Bayer Leverkusen.

Con estos movimientos, Independiente del Valle continúa consolidándose como uno de los clubes más exportadores de talento al fútbol europeo.

