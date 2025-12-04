Fútbol Nacional
04 dic 2025 , 07:57

El expresidente de Aucas, Ramiro Montenegro, falleció a los 80 años

El doctor Ramiro Montenegro López, expresidente de Aucas, falleció a los 80 años

   
  • El expresidente de Aucas, Ramiro Montenegro, falleció a los 80 años
    El Dr. Ramiro Montenegro falleció el miércoles 3 de diciembre de 2025 ( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Luto en el fútbol ecuatoriano. El doctor Ramiro Montenegro López, expresidente de Aucas, falleció a los 80 años, dejando un profundo sentimiento de pesar en la institución oriental.

Montenegro no solo formó parte de la dirigencia del club, sino que también desarrolló una destacada trayectoria en el ámbito académico y científico, lo que le permitió convertirse en una de las figuras más relevantes del sector médico en el país.

En Aucas, su legado permanece intacto. Encabezó proyectos, fortaleció la estructura deportiva y se consolidó como un referente institucional. Incluso estuvo cerca de obtener el título del fútbol ecuatoriano en 2004, en un equipo que contó con figuras como Gustavo Figueroa, Agustín Delgado y René Higuita, bajo la dirección técnica del colombiano Luis Fernando Suárez.

En una entrevista para Ecuavisa.com en 2022, Montenegro expresó su profundo vínculo con el club: “Aucas significa todo para mí”, afirmó, recordando que es “auquista desde hace más de 60 años, desde los 11 específicamente, y le he entregado casi toda mi vida”.

Lea también: Aucas remontó al Deportivo Cuenca y lidera el segundo hexagonal de la LigaPro

“Con profundo dolor expresamos nuestras sinceras condolencias ante el fallecimiento del Sr. Dr. Ramiro Montenegro López, expresidente de Aucas, quien dedicó gran parte de su vida al engrandecimiento de nuestro club y al fortalecimiento de su historia”, publicó Aucas en un comunicado oficial.

“A sus familiares, amigos y seres queridos, extendemos nuestro abrazo solidario en este momento de profundo pesar, deseándoles resignación, fortaleza y paz. Que descanse en paz”, añadió la institución.

La familia oriental, así como el sector médico ecuatoriano, despiden a uno de sus más grandes referentes.

Equipos de LigaPro lamentan la muerte de Ramiro Montenegro

Temas
muerte
Aucas
falleció
Ramiro Montenegro
Ecuador
Noticias
Recomendadas