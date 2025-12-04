El expresidente de Aucas, Ramiro Montenegro, falleció a los 80 años

Luto en el fútbol ecuatoriano. El doctor <b>Ramiro Montenegro López</b>, expresidente de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/aucas>Aucas</a>, falleció a los 80 años, dejando un profundo sentimiento de pesar en la institución oriental. <b>Montenegro no solo</b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/que-significa-aucas-para-su-hinchada-MY3032169></a><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-aucas-vs-deportivo-cuenca-resultado-fecha7-segundo-hexagonal-ligapro-AM10490563></a>