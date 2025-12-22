Fútbol Internacional
¿Cuándo serán los partidos de Barcelona SC en la fase dos de la Copa Libertadores?

Barcelona SC deberá disputar desde la fase dos de la Copa Libertadores, después de quedar en el tercer lugar del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Barcelona SC jugará ante Argentinos Juniors por la Copa Libertadores 2026.( API )
Barcelona SC no pudo sostener el segundo lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que tendrá que jugar desde la fase dos del torneo.

Los toreros perdieron la oportunidad de evitar las rondas previas de la competición y la posibilidad de quedarse sin torneos internacionales para el 2026.

Ahora, Barcelona SC deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la fase dos para buscar su clasificación a la siguiente etapa en las fases previas.

¿Cuándo serán los partidos de Barcelona SC en la Copa Libertadores?

El primer partido de la serie será el miércoles 18 de febrero del 2026, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Monumental para enfrentar al cuadro argentino.

Barcelona SC jugará desde la fase dos de la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

Posteriormente, la vuelta se definirá el miércoles 25 de febrero, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

Estos dos partidos estarán en el medio del inicio de la temporada para los toreros; sin embargo, la ida de la serie será su primer juego oficial del 2026, ya que la LigaPro arranca el 20 de febrero.

El ganador de la serie se va a enfrentar contra el vencedor de Bolivia 3 (San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí) y Botafogo, campeón del 2024.

