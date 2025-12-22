Liga de Quito e IDV aseguran millonario premio por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Liga de Quito serán los dos equipos ecuatorianos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia a la que también accederán con un importante premio económico.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) otorga a cada club clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores un incentivo de USD 3 millones, un monto clave para que los equipos puedan reforzar sus plantillas de cara a la nueva temporada.

Independiente del Valle clasificó como Ecuador 1, tras proclamarse campeón de la LigaPro 2025 y convertirse en el equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada.

Por su parte, Liga de Quito obtuvo el segundo cupo luego de vencer 2-0 a Universidad Católica, con un doblete de Michael Estrada.

Además, Barcelona SC disputará la fase 2 del torneo, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. En caso de superar esa instancia, jugará ante el ganador de la llave entre Botafogo y San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí.

Por su parte, Universidad Católica iniciará su participación en la fase previa 1 frente a Juventud de Uruguay. Ambos clubes buscarán acceder a la fase de grupos del certamen más importante a nivel de clubes de Sudamérica.