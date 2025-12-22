Liga de Quito e IDV aseguran millonario premio por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle</a> y <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito </a>serán los dos equipos ecuatorianos que disputarán la fase de grupos de la <b>Copa Libertadores</b>, instancia a la que también accederán con un importante premio <b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tiago-nunes-disculpas-mal-comportamiento-final-copa-ecuador-AN10591818></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>