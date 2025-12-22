Tiago Nunes pidió disculpas por su mal comportamiento en la final de la Copa Ecuador

El entrenador de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tiago-nunes>Tiago Nunes</a>, pidió disculpas públicas por su comportamiento durante la final de la <b>Copa Ecuador,</b> en la que su equipo cayó<b> 3-2 ante Universidad Católica</b> en el estadio <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-liga-de-quito-vs-universidad-catolica-resultado-fecha-10-ligapro-DN10590571></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>