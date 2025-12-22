Tiago Nunes pidió disculpas por su mal comportamiento en la final de la Copa Ecuador

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, pidió disculpas públicas por su comportamiento durante la final de la Copa Ecuador, en la que su equipo cayó 3-2 ante Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa.

“Quiero disculparme públicamente porque el jueves pasado, después de que Católica se consagró campeón de la Copa Ecuador, no me comporté de la manera correcta”, expresó el estratega brasileño en rueda de prensa.

“Un entrenador con mi experiencia no puede ingresar a la cancha para discutir, ser empujado ni empujar. Asumo mi mala actitud y pido disculpas”, añadió.

Asimismo, Nunes ofreció disculpas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por haber asistido a la rueda de prensa tras el incidente y a Universidad Católica por no haber estado presente en la premiación.

“Soy un hombre en constante construcción, que intenta mejorar y hacerse cargo de sus actos. Por eso, expreso estas disculpas”, concluyó.

Hasta el momento, la FEF no ha hecho pública la sanción que recibirá Nunes por su conducta, luego de confrontar al árbitro Álex Cajas al término del encuentro.

Sin embargo, el entrenador brasileño continuará al mando de Liga de Quito la próxima temporada, con el objetivo de repetir una destacada actuación en la Copa Libertadores 2025 y luchar por el título de la LigaPro 2026.