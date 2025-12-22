Fútbol Nacional
22 dic 2025 , 09:58

Ignacio de Arruabarrena: “Había una fecha de pago y no apareció nadie más que Matías Oyola”

El arquero de Barcelona SC, Ignacio de Arruabarrena, aseguró que tiene contrato con el club para el próximo año, pero lamentó la mala administración de la directiva de Antonio Álvarez.

   
  • Ignacio de Arruabarrena: “Había una fecha de pago y no apareció nadie más que Matías Oyola”
    Ignacio de Arruabarrena se pronunció por las deudas de la directiva con los jugadores.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Barcelona SC cerró la temporada con el pie izquierdo, después de que los jugadores reclamaron el pago de cuatro meses de deuda; mientras que el presidente torero, Antonio Álvarez, señaló que no le pagará a todos y que 10 jugadores saldrán del club.

Por esa razón, el arquero de Barcelona SC, Ignacio de Arruabarrena, se pronunció por las inconformidades que maneja el plantel en este 2025 y su continuidad en el equipo.

Tengo contrato con el club, vendré a presentarme y ver cuál es la idea del club”, comentó el arquero uruguayo al periodista Juan Francisco Rueda.

Lea más: ¿Cuándo serán los partidos de Barcelona SC en la fase dos de la Copa Libertadores?

Además, el arquero habló del comunicado que emitió todo el plantel para reclamar los salarios pendientes de la institución, y el disgusto que manejan.

Había una fecha de pago y no apareció nadie más que Matías Oyola. Después del comunicado del Presidente nadie se acercó a nosotros”, lamentó el arquero.

Ignacio de Arruabarrena aseguró que seguirá en Barcelona SC para el 2026.
Ignacio de Arruabarrena aseguró que seguirá en Barcelona SC para el 2026. ( Redes sociales )

Lea más: La selección de Ecuador finalizó el 2025 en el puesto 23 del ranking FIFA

De Arruabarrena consideró que “la gente que se tiene que encargar del dinero debe estar enfocada en conseguirlo cuanto antes”, cerró.

Finalmente, el arquero lamentó el asesinato de Mario Pineida y reconoció el golpe anímico que significó para el club. “Fue el momento más complicado. Estamos todos muy shockeados, porque va más allá de lo futbolístico”, concluyó.

En esta temporada, De Arruabarrena encajó 39 goles en los 32 partidos que disputó en el año.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
Pretemporada Liga Pro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Antonio Álvarez
Antonio Álvarez Henríquez
Arruabarrena
Ecuador
Noticias
Recomendadas