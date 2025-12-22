Ignacio de Arruabarrena: “Había una fecha de pago y no apareció nadie más que Matías Oyola”

Barcelona SC cerró la temporada con el pie izquierdo, después de que los jugadores reclamaron el pago de cuatro meses de deuda; mientras que el presidente torero, Antonio Álvarez, señaló que no le pagará a todos y que 10 jugadores saldrán del club.

Por esa razón, el arquero de Barcelona SC, Ignacio de Arruabarrena, se pronunció por las inconformidades que maneja el plantel en este 2025 y su continuidad en el equipo.

“Tengo contrato con el club, vendré a presentarme y ver cuál es la idea del club”, comentó el arquero uruguayo al periodista Juan Francisco Rueda.

Además, el arquero habló del comunicado que emitió todo el plantel para reclamar los salarios pendientes de la institución, y el disgusto que manejan.

“Había una fecha de pago y no apareció nadie más que Matías Oyola. Después del comunicado del Presidente nadie se acercó a nosotros”, lamentó el arquero.