09 dic 2025 , 11:38

El Bayern Munich considera a Virgilio Olaya como el nuevo Piero Hincapié y quiere ficharlo

El Bayern Munich tiene avanzadas las negociaciones con Sociedad Deportiva Aucas para cerrar el traspaso de Virgilio Olaya antes de finales de diciembre.

   
  El Bayern Munich considera a Virgilio Olaya como el nuevo Piero Hincapié y quiere ficharlo
    Virgilio Olaya está cerca de firmar su traspaso con el Bayern Munich desde el Aucas.( Redes sociales )
Los juveniles de Ecuador empiezan a marcar tendencia en el fútbol europeo y los clubes del Viejo Continente se están interesando en algunos jugadores, entre ellos se acerca el traspaso de Virgilio Olaya a Alemania.

El defensor de 17 años despertó el interés del Bayern Munich, por lo que se interesó por el jugador ecuatoriano y abrió negociaciones con Sociedad Deportiva Aucas.

De acuerdo a información del periodista Florian Plettenberg, el cuadro alemán ya tiene avanzadas las conversaciones con el equipo oriental y esperan cerrarlo antes de finales de diciembre.

El director de desarrollo juvenil del FC Bayern, Jochen Sauer, es el encargado de manejar las negociaciones con el equipo ecuatoriano para su traspaso antes del 2026 y evitar que otro club lo firme.

Virgilio Olaya destacó en las divisiones formativas del Aucas.
Virgilio Olaya destacó en las divisiones formativas del Aucas. ( Redes sociales )

El reportero reveló que desde el Bayern consideran que Virgilio es el nuevo Piero Hincapié, por lo que quiere evitar que otro equipo de la Bundesliga lo tenga, al igual que pasó con el Bayer Leverkusen.

El plan del cuadro alemán es firmar a Olaya y ceder al defensor en el verano del 2026 al Grasshopper Club Zúrich para que sume minutos, cuando cumpla los 18 años.

A pesar de tener la mayoría de edad, el ecuatoriano no podrá jugar con el segundo equipo del Bayern Munich por no tener pasaporte comunitario.


