Para Yasunidos ninguna opción es viable porque las reglas estuvieron claras desde el principio, "no es posible, porque no es la Corte la que en un proceso de negociación con el gobierno decide cómo se deben cumplir los resultados de la consulta".

En derecho, la Corte Constitucional sí puede modular una sentencia constitucional o un dictamen, pero en este caso específico al tratarse de una consulta popular no es viable, comentaron los ambientalistas que además añaden que la Corte no podría no podría volver a preguntar sobre la explotación del crudo dentro del Bloque 43, porque esto significaría vulnerar un principio constitucional como es el de la retroactividad y la obligación de no regresividad.

