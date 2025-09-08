¿De qué murió Juan Ortelli? exdirector de Rolling Stone Argentina?

El periodismo musical argentino y latinoamericano está de luto. Juan Ortelli , una de las voces más influyentes de la cultura urbana en América Latina, falleció a los 43 años , dejando un enorme vacío en el periodismo y en la escena del rap y el freestyle .

El anuncio generó conmoción inmediata entre colegas, artistas y seguidores, quienes lo recordaron como un narrador apasionado y un difusor incansable de la música urbana. El mensaje publicado por su familia refleja el impacto de su partida :

La noticia de su muerte se conoció este lunes a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram . Fue su hermano quien confirmó que el periodista mendocino murió por causas naturales , sin que se vincule su fallecimiento a ningún hecho extraordinario.

Nacido el 5 de julio de 1981 en Mendoza y radicado en Buenos Aires desde joven, Ortelli comenzó su carrera en el periodismo musical a temprana edad. En 2013, con apenas 29 años, asumió la dirección de Rolling Stone Argentina, convirtiéndose en el director más joven de la historia de la revista en el país.

Durante cinco años al frente produjo más de 25 portadas y consolidó a la publicación como un espacio clave para la difusión de nuevos sonidos y tendencias culturales.

Antes de su fallecimiento, dejó preparado el libro Réplica, considerado una biblia del freestyle hispanohablante, cuya publicación está prevista para finales de este año.