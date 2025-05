Ese mismo año, Billboard colocó a AZ en el puesto 27 de los raperos más esenciales en español ; en cambio, la Rolling Stone no se quedó atrás, publicó su propia lista y posicionó al grupo de Aranjuez en el 16.

Incluso, en el álbum Aranjuez (2021), el track 6 fue bautizado Discos Fuentes, el icónico sello discográfico que junto a otras dos disqueras invadieron las familias de Colombia. Desde 1961, cañonazo a cañonazo, sumaron 14 que compilaban en un álbum que lanzaban cada año, siendo imposible que no se mermara dentro de la música de Alcolirykoz.

Sin embargo, AZ y Mesa siempre destacan que no vivirían en otro lugar que no fuese Aranjuez, por alguna razón bautizaron un libro, un álbum y una canción con su nombre . Incluso, el grupo de hip hop resalta la famosa frase de que puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti.

No es coincidencia que la ciudad que fue el epicentro de la guerra entre el Estado colombiano y el narcotráfico, ahora es la meca del género urbano y se encuentre personajes como Alcolirykoz. La periodista Sara Kaplin, en su texto Hip Hop, Violencia y Salvación en Medellín, publicado en la revista Malpensante en 2023, concluye que aunque se haya intentado usar el rap como bálsamo de la violencia en la capital de Antioquia, el género tiene una parte de violencia, porque desafía el orden social.

Desde el origen del género musical, el rap ha sido político. N. W. A. con Fuck the Police (1988), Public Enemy con Fight the Power (1990) o Kendrick Lamar con DNA (2017) y Alcolirykoz no se queda atrás. El grupo de Aranjuez tiene un discurso político con el que han realizado crítica a situaciones o directamente a personajes públicos de Colombia.

Desde el expresidente Álvaro Uribe hasta Carlos Vives han sido blanco de los versos de AZ. Temas cómo abuso de poder, narcotráfico, gentrificación y turismo sexual, son los tópicos que han retratado Alcolirykoz en sus canciones.