Camilo rompe en llanto en concierto de España por la pérdida de su perrita

La noche del concierto de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/cantante-camilo-plaza-lagos-previo-concierto-guayaquil-CA9002510 target=_blank>Camilo</a> en Albacete se llenó de emoción cuando el artista <b>colombiano no pudo contener las lágrimas al anunciar la muerte de su perrita Malvina</b>, quien lo acompañó durante dos<b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/karol-g-nfl-vestuario-tropical-show-baile-sao-paulo-EH10069418 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>