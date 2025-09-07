Música
07 sep 2025 , 19:01

Camilo rompe en llanto en concierto de España por la pérdida de su perrita

El cantante colombiano compartió su duelo con miles de asistentes mientras continuaba su espectáculo

   
    Momentos antes de que el cantante rompa en llanto en pleno concierto. ( Foto: Internet. )
La noche del concierto de Camilo en Albacete se llenó de emoción cuando el artista colombiano no pudo contener las lágrimas al anunciar la muerte de su perrita Malvina, quien lo acompañó durante dos décadas. Con evidente tristeza, Camilo tomó el micrófono y expresó ante el público: “Me dijeron que mi perrita se había marchado al cielo, estoy pasando por un momento difícil”. Los asistentes respondieron con aplausos y muestras de solidaridad, respetando su dolor.

A pesar del momento de tristeza, el cantante continuó su presentación con profesionalismo, ofreciendo un espectáculo cargado de sentimientos. Los fans destacaron la vulnerabilidad de Camilo, que le permitió conectar aún más con la audiencia, generando un ambiente de empatía y emoción compartida.

Malvina, la compañera de Camilo

Malvina.
Malvina. ( Foto: Facebook. )

Durante la misma velada, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, le entregó al cantante un regalo especial: una estampa de la Virgen de los Llanos, patrona de la ciudad. Camilo recibió el obsequio con gratitud, asegurando que lo guardará como un recuerdo de fe y de la calidez del público albaceteño en una noche difícil pero inolvidable.

Malvina no era solo una mascota, sino una compañera inseparable que acompañó a Camilo desde sus primeros pasos en la música hasta su éxito internacional. El vínculo entre ambos quedó reflejado en varias publicaciones del cantante, y su pérdida fue compartida con sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y comprensión hacia el artista en redes sociales.

