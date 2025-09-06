Karol G impactó en la NFL con un vestuario tropical y un show cargado de baile en São Paulo

El inicio de la temporada 2025/26 de la NFL en São Paulo, Brasil, tuvo un ingrediente extra: la presencia de Karol G en el show de medio tiempo. La artista colombiana ofreció un espectáculo de 15 minutos en el Arena Corinthians, donde interpretó cinco canciones de su disco "Tropicoqueta" frente a un público que coreó cada tema y millones de espectadores en todo el mundo.

También lea: El patrimonio de Ozzy Osbourne en peligro por millonaria deuda y disputas familiares

Con un vestuario colorido y un cuerpo de bailarines que acompañó la puesta en escena, la “Bichota” arrancó con Bandida entrenada y cerró con Papasito. La iluminación amarilla y los elementos visuales inspirados en su más reciente producción musical reforzaron el sello personal de la presentación, que recibió elogios inmediatos en redes sociales.