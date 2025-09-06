Música
Karol G impactó en la NFL con un vestuario tropical y un show cargado de baile en São Paulo

La cantante colombiana encendió São Paulo con su presentación en el medio tiempo y con la cercanía a sus seguidores.

   
    Karol G en su show de medio tiempo de la NFL.( Foto: Internet. )
El inicio de la temporada 2025/26 de la NFL en São Paulo, Brasil, tuvo un ingrediente extra: la presencia de Karol G en el show de medio tiempo. La artista colombiana ofreció un espectáculo de 15 minutos en el Arena Corinthians, donde interpretó cinco canciones de su disco "Tropicoqueta" frente a un público que coreó cada tema y millones de espectadores en todo el mundo.

Con un vestuario colorido y un cuerpo de bailarines que acompañó la puesta en escena, la “Bichota” arrancó con Bandida entrenada y cerró con Papasito. La iluminación amarilla y los elementos visuales inspirados en su más reciente producción musical reforzaron el sello personal de la presentación, que recibió elogios inmediatos en redes sociales.

Un increíble show

La expectativa por el show se sintió desde su llegada a Brasil. Cientos de fanáticos la esperaron en las calles de São Paulo, generando aglomeraciones y acompañándola en cada recorrido. La cantante respondió al entusiasmo con cercanía: saludó desde su vehículo, firmó autógrafos y hasta interpretó un fragmento de Si antes te hubiera conocido para quienes la seguían.

Tras la presentación, Karol G agradeció la oportunidad de presentarse en un escenario deportivo de alcance global. “Significa mucho para mí llevar mi música a este nivel y celebrarlo con la gente de São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, compartió en redes sociales. Su actuación confirmó una vez más el poder de su música y el lugar que ocupa en la escena internacional.

