Karol G paraliza el tráfico de São Paulo antes de su show en la NFL

La Bichota sigue imparable, llevando el sabor colombiano y su inconfundible estilo a cada rincón del planeta. Su influencia trasciende la música: ha protagonizado un documental, ha grabado con estrellas de telenovela, cantará para el papa en el Vaticano y deslumbrará en el más famoso cabaret de París. Ahora, suma un nuevo logro a su impresionante trayectoria. Karol G será la estrella del show de medio tiempo en el partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Los Ángeles Chargers, una de las rivalidades más intensas del fútbol americano. El esperado evento tendrá lugar la noche de este 5 de septiembre. Pero antes de su show, su llegada a São Paulo ha desatado la locura. Miles de fans se congregaron para verla de cerca, demostrando que el fenómeno de Carolina Giraldo no tiene límites. A continuación, te contamos todos los detalles de este suceso.

La Bichota se presentará en Sao Paulo. ( )

En la puerta del Rosewood Hotel, en el barrio de Bela Vista, cientos de admiradores aguardaron por la artista. Lejos de ser un encuentro fugaz, Karol G sorprendió a todos con un improvisado meet and greet. Con una sonrisa radiante, se tomó fotos grupales e individuales, regaló abrazos, besos y firmó autógrafos en discos que sus fans atesoraron como verdaderos trofeos. Para sellar el momento, se despidió con un cariñoso "muito obrigada", un gesto que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La Bichota no solo compartió con sus seguidores, sino que también se sumergió por completo en la cultura local. Se la vio visitando una feria, posando con la camiseta de la selección brasileña, ondeando una bandera personalizada e incluso recorriendo un tradicional bar paulista.

Karol G será la primera cantante latina en protagonizar un show de medio tiempo de la NFL en Sudamérica, durante el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. El espectáculo, transmitido en vivo por YouTube, no solo marca un momento histórico para la liga de fútbol americano en la región, sino también un nuevo triunfo en la carrera de la colombiana, que sigue expandiendo la presencia global de la música latina.