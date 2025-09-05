Música
El patrimonio de Ozzy Osbourne en peligro por millonaria deuda y disputas familiares

Las dos viudas y los seis hijos de Ozzy Osbourne enfrentan impuestos millonarios, normas de herencia internacionales y posibles disputas familiares.

   
    Ozzy Osbourne acumuló USD 337 millones a lo largo de su vida. ( RRS )
Ha pasado ya un mes desde la muerte del icónico líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a los 76 años. Su partida no solo dejó un vacío en el mundo del rock, sino que ahora pone en riesgo la estabilidad financiera —y en cierta medida emocional— de su familia, enfrentada a complejos desafíos económicos y legales.

El patrimonio del legendario cantante se ve amenazado por los procedimientos legales que su familia deberá afrontar en Estados Unidos y Reino Unido, países donde posee propiedades y en los que residió durante años, además de lidiar con otros problemas relacionados a sus seis hijos. Aquí todos los detalles.​​​​​​

Esposa e hijos de Ozzy Osbourne en su funeral.
Esposa e hijos de Ozzy Osbourne en su funeral. ( RRS )

¿De cuánto es la deuda pendiente?

Ozzy, quien acumuló alrededor de USD 337 millones durante su carrera gracias a regalías musicales, programas de telerrealidad y negocios, dejó impuestos impagos por casi USD 8 millones, según documentos federales. Entre los gravámenes destacan USD 689 107 de 2023 y más de USD 4.3 millones de 2024, de acuerdo con Radar Online.

Su patrimonio se complica aún más por su vida transatlántica. Poseía propiedades en Los Ángeles y Buckinghamshire, sometidas a impuestos sobre sucesiones tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

En Estados Unidos, los patrimonios superiores a USD 14 millones enfrentan impuestos sustanciales, mientras que en Gran Bretaña se aplica un 40 % sobre los bienes que superen los USD 507 mil.

Ozzy y Sharon Osbourne con sus hijos en 1987.
Ozzy y Sharon Osbourne con sus hijos en 1987. ( RRSS )

Distribución de la herencia y posibles conflictos

Especialistas en derecho familiar advierten que la familia ensamblada de Osbourne podría enfrentar disputas que prolonguen los procedimientos sucesorios y compliquen la distribución de la herencia entre los hijos.

Vale recordar que Ozzy tiene seis hijos: Jessica y Louis, fruto de su matrimonio con Thelma Riley; Aimee, Kelly y Jack, con Sharon; y Elliot Kingsley, adoptado en 1971. Asimismo, sus dos esposas y diez nietos podrían complicar aún más el panorama familiar.

Según expertos consultados por Economic Times, bastaría que uno solo de los hijos estuviera inconforme con su parte para desatar una batalla legal que podría prolongarse durante años.

En sus últimas semanas de vida, Ozzy participó en el concierto benéfico Back to the Beginning de Black Sabbath en Birmingham, que recaudó cerca de USD 190 millones para causas médicas, aunque no está claro si el cantante recibió compensación personal.

Ahora, Sharon Osbourne, viuda del ícono del rock, enfrenta el reto de gestionar estas complejas cuestiones financieras y legales, al mismo tiempo que protege y honra el legado de su esposo, cuya influencia en la historia del heavy metal sigue siendo indiscutible.

