El patrimonio de Ozzy Osbourne en peligro por millonaria deuda y disputas familiares

Ha pasado ya <b>un mes</b> desde la muerte del icónico líder de Black Sabbath, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/se-filtra-ultimo-video-ozzy-osbourne-con-vida-KL9827950 target=_blank>Ozzy Osbourne</a>, a los <b>76 años</b>. Su partida no solo dejó un vacío en el mundo del rock, sino que ahora pone en riesgo la <b>estabilida</b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/cuanto-dinero-gano-ozzy-osbourne-musica-negocios-antes-de-morir-GY9818811 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/se-revela-causa-de-muerte-de-ozzy-osbourne-MY9890916 target=_blank></a>