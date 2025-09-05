Música
Belinda y Cazzu podrían unir fuerzas en una colaboración musical

Las cantantes, íconos del pop y el trap latino, podrían protagonizar un dueto próximamente, según fuentes cercanas a la artista mexicana, citadas por People en Español.

   
    Fuentes consultadas por People en Español aseguran que Belinda estaría buscando colaborar con Cazzu. ( RRS )
Semanas mediáticas han mantenido a Belinda y a Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, en el centro de la atención. La cantante mexicana ha dado de qué hablar por su aparición en la residencia de Bad Bunny, su interpretación de Día de Enero junto a Shakira en Ciudad de México, y su destacada participación en la serie Mentiras.

Por su parte, Cazzu ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a las polémicas declaraciones de Christian Nodal sobre su ruptura y a los obstáculos legales que ha enfrentado para obtener permiso de salida de su hija Inti de Argentina, con el fin de acompañarla en su gira Latinaje, la cual ha logrado altos rankings en Billboard y Spotify en América Latina.

En medio de estos escenarios mediáticos, los rumores sobre una colaboración entre ambas artistas —que comparten haber sido exparejas de Nodal— cobraron fuerza luego de que People en Español confirmara que el equipo de Belinda se encuentra realizando los preparativos.

  • Belinda en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.
    Belinda en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. ( RRSS )
  • Cazzu y su hija Inti viven actualmente en Buenos Aires, Argentina.
    Cazzu y su hija Inti viven actualmente en Buenos Aires, Argentina. ( RRS )

Según la fuente consultada por el medio, la disquera de Belinda estaría “más que encantada de colaborar musicalmente con Cazzu”. “De hecho, se encuentran buscando canciones”, agregó la fuente, revelando que el proyecto podría estar cerca de concretarse.

Más allá de la atención mediática, Belinda mantiene el enfoque en su crecimiento profesional. “Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo”, señaló la fuente a People en Español.​​​​​​

“Belinda siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos”.

Sin embargo, las declaraciones provienen únicamente del lado de Belinda, y de momento Cazzu ni su equipo de representantes se han pronunciado al respecto.

Algunos fans ya han interpretado con que podría ser una colaboración llena de indirectas a Nodal, aunque la fuente no aseguró aquello. La unión de estas dos artistas, según especialistas y seguidores, podría marcar un momento histórico en la música latina, al combinar el pop de Belinda con el trap característico de Cazzu de manera innovadora.

