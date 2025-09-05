Shakira rompe en llanto en México al cantar Última, el tema con el que dijo adiós a Piqué

Usualmente, la Loba se muestra fuerte, empoderada y, sobre todo, facturadora. Y no es para menos, después de todo, la gira que protagoniza se llama Las Mujeres ya no Lloran, está rompiendo récords de asistencia y moviendo millones de dólares con sus conciertos.

Pero en Querétaro, México, Shakira dejó ver su lado más vulnerable. La lluvia no logró apagar el ambiente del concierto, pero fue testigo del momento en que la colombiana se quebró en pleno escenario. Mientras interpretaba Última —tema que sus seguidores asocian con su expareja Gerard Piqué— no pudo contener las lágrimas.

Si bien no es la primera vez que Shakira llora en un concierto —a inicios de 2025 lo hizo con Antología—, sí es la primera ocasión en que se muestra vulnerable con un tema dedicado específicamente a su expareja.