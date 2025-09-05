Música
Shakira rompe en llanto en México al cantar Última, el tema con el que dijo adiós a Piqué

La colombiana rompió en llanto en Querétaro mientras interpretaba el tema que marco su adiós definitivo a Gerard Piqué.

   
    Shakira protagonizó un emotivo momento en su concierto de Querétaro. ( RRSS )
Usualmente, la Loba se muestra fuerte, empoderada y, sobre todo, facturadora. Y no es para menos, después de todo, la gira que protagoniza se llama Las Mujeres ya no Lloran, está rompiendo récords de asistencia y moviendo millones de dólares con sus conciertos.

Pero en Querétaro, México, Shakira dejó ver su lado más vulnerable. La lluvia no logró apagar el ambiente del concierto, pero fue testigo del momento en que la colombiana se quebró en pleno escenario. Mientras interpretaba Última —tema que sus seguidores asocian con su expareja Gerard Piqué— no pudo contener las lágrimas.

Si bien no es la primera vez que Shakira llora en un concierto —a inicios de 2025 lo hizo con Antología—, sí es la primera ocasión en que se muestra vulnerable con un tema dedicado específicamente a su expareja.

El público, conmovido, respondió de inmediato: coreó la canción para ayudarla a terminarla. La escena, captada por decenas de asistentes, se volvió viral en redes sociales como uno de los momentos más emotivos de la noche.

Última forma parte del álbum Las Mujeres Ya No Lloran (2024). Es una balada que habla del fin de una relación y de la necesidad de avanzar pese al dolor. En entrevista con The New York Times, Shakira reveló que fue la canción más difícil de incluir en el álbum:

“Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo”.

Pese a la carga emocional, el concierto en Querétaro fue un éxito total, y mostró el apoyo de sus fanáticos en un momento de vulnerabilidad.

