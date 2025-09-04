Música
04 sep 2025 , 16:37

Los Backstreet Boys cumplen 30 años de su primer sencillo: We've Got It Goin' On

Antes de llenar la Sphere de Las Vegas, fueron solo cinco desconocidos que, según ellos, el destino unió. Hoy celebran 30 años del estreno de su primer sencillo.

   
    Los Backstreet Boys a mediados de 2024. ( RRSS )
Treinta años han pasado desde aquel septiembre de 1995 en que cinco chicos de Orlando lanzaron al mundo su primer sencillo, We’ve Got It Goin’ On, marcando el inicio de una carrera que los convertiría en un fenómeno global del pop.

Hoy, en medio de su residencia Into the Millenium Tour en Las Vegas, los Backstreet Boys celebran este hito que consolidó su lugar en la historia de la música.

Lea: Marco Antonio Solís y los Backstreet Boys comparten una noche histórica en Las Vegas

La primera foto de la agrupación.
La primera foto de la agrupación. ( RRSS )

We've Got It Goin' On, el primer sencillo

El sencillo, grabado en junio de 1995 en los legendarios Cheiron Studios de Estocolmo, Suecia, fue producido por Max Martin y Denniz Pop, con contribuciones de Herbert Crichlow.

Originalmente planificado para grabarse en una semana, el proceso se completó en apenas dos días, dejando paso a la creación inmediata de Quit Playing Games (with My Heart), otro éxito que los catapultaría al estrellato.

Lea: Paris Jackson se distancia del biopic de su padre: “Edulcoran la historia de mi padre”

Aunque el sencillo apenas llegó al número 69 en el Billboard Hot 100 de EE. UU., su video, filmado en Orlando, y su sonido pop juvenil y pegadizo conquistaron rápidamente al público, sentando las bases para himnos como I Want It That Way o Everybody. La crítica de aquel entonces destacó su energía, armonías y frescura, considerándolos los herederos del vacío dejado por los New Kids on the Block.

30 años de altibajos

El camino de los Backstreet Boys no ha sido sencillo. Desde su modesto debut en Estados Unidos hasta conquistar Europa, enfrentar crisis personales, problemas legales y de salud, la banda ha demostrado resiliencia durante estas tres décadas. Incluso las polémicas que rodean a Nick Carter no han detenido su éxito continuo.

Lea: Nick Carter se solidariza con Ecuador y confirma la nueva fecha de su concierto en un video

Hoy, A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, llenan cada noche las 20 000 butacas de la Sphere de Las Vegas, rodeados de 54.000 metros cuadrados de pantallas LED, figuras de realidad virtual y efectos visuales que transforman la nostalgia en un espectáculo futurista.

Quote

“Hubo momentos en los que podríamos haber tirado la toalla, pero ese no era nuestro destino”, afirma McLean.

Los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas.
Los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas. ( RRSS )

Treinta años después del lanzamiento de We’ve Got It Goin’ On, los Backstreet Boys siguen demostrando que la música, la nostalgia y el talento siguen siendo capaces de llenar escenarios y corazones.

La residencia, que se extiende hasta febrero de 2026, mantiene viva la magia de los 90 y recuerda a todos que, como cantan ellos mismos: Backstreet’s back, alright.

