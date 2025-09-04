Música
Jombriel anuncia la fecha de estreno de su primer álbum: De la Suerte

El cantante ecuatoriano, que pasó de cantar por USD 20 a superar a Thalía y Chayanne en oyentes de Spotify, anunció la fecha de estreno de su primer álbum.

   
    Jombriel en el Festival de Globos de Pichincha. ( RRS )
El fenómeno urbano ecuatoriano del momento, Jombriel, ha confirmado la fecha de lanzamiento de su esperado primer álbum. Titulado De la Suerte, el disco verá la luz el próximo 26 de septiembre, y contará con 15 canciones que prometen consolidar aún más su carrera internacional.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Instagram con un video íntimo en el que, acompañado de un violinista y un violonchelista, interpretó un fragmento de uno de los temas.

Con apenas 21 años, el artista esmeraldeño ha logrado lo que parecía imposible: superar en oyentes mensuales en Spotify a figuras como Thalía, Chayanne y Marco Antonio Solís, alcanzando los 16 millones. Un ascenso meteórico que contrasta con la dureza de sus inicios.

En los últimos meses, Jombriel ha girado por Europa, brilló en la gala de los Premios Heat y fue reconocido por Billboard como una de las grandes promesas del urbano latino. Todo esto ha convertido su nombre en sinónimo de fenómeno global.

Con De la Suerte, el cantante ecuatoriano se prepara para dar un nuevo paso en su historia, una que parece apenas comenzar.

