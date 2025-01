Parte & Choke, la canción ecuatoriana que conquista Spotify en Latinoamérica y compite con Bad Bunny

Una canción de origen ecuatoriano está en el TOP de lo más escuchado no solo en el país, sino también en varias zonas latinoamericanas. Nos lo dice Spotify, una de las plataformas musicales más populares del mundo . La canción de género urbano es interpretada por Jombriel, Alex Krack, Jøtta , se llama Parte & Choke, y actualmente compite con en los primeros puestos después del lanzamiento de Bad Bunny, DtMF.

La pista se adueñó de TikTok, y posteriormente de tendencias en la plataforma, "Que la parte y la choque. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el twerke" dice el verso que se escucha una y otra vez en la red social que cuenta con millones de usuarios alrededor del mundo, razón por la que quizás, también haya invadido los gustos de no usuarios necesariamente ecuatorianos.

La popularidad del lanzamiento llegó hasta a oídos de Ryan Castro, reguetonero de origen colombiano, con quien se producirá un remix del tema. De hecho, el esmeraldeño Jombriel y sus colegas fueron hasta el país vecino con el fin de grabar la propuesta de video para el tema. En comentarios, no muchos estaban felices con el remix, y preferían la original, "entiendan quizás nosotros no nesecitabamos el Remix, pero Jombriel si, así podrá ser más conocido".

En redes sociales también se difundió el show del tema en compañía de Castro, el joven de 21 años aparece a su lado interpretándolo, mientras el público goza de la pegadiza canción. En comentarios de redes sociales los detractores no faltan, pero también el apoyo de diversos usuarios, "no sabía que esa canción era de un ecuatoriano, felicidades, a mí el género me parece horroroso pero esta canción está buena".

A manos del género de Dancehall, un ritmo de baile jaimaquino que saltó a la fama en los años sesenta, Parte & Choke saltó reacciones de creadores de contenido como El Coreano Loco, que pese a burlarse de varios éxitos de reguetón, enalteció este y reconoció que se trata de un buen tema con un ritmo que pondrá a bailar a más de uno.