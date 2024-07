"Nunca le dije nada a nadie": Don Omar contó por primera vez su historia con el cáncer

"De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: 'Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía. Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea'", contó sobre su proceso emocional.

¡El fin de la rivalidad! Don Omar y Daddy Yankee publican emotivas dedicatorias para hacer las paces

Además, se sinceró y declaró que había evitado hablar de la situación con más personas, sin embargo, aquello terminó afectándole, "nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo, creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación".