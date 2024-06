Este 17 de junio, Don Omar causó revuelo en las redes sociales al compartir una fotografía en su Instagram donde indicaba que estaba batallando contra el cáncer. Aunque no profundizó mucho en el tema, ni especificó el tipo de cáncer que padece, artistas y fanáticos dejaron sus mensajes de aliento en la publicación del artista urbano.

Los comentarios de sus compañeros del género, mundo de la farándula y fanáticos, no se han hecho esperar, expresando su felicidad y augurando su pronta recuperación. El próximo concierto de su gira "Back to Reggaeton" está programado para el 7 de agosto en Oakland. Se desconoce si se mantendrá o modificará, ya que el artista no ha manifestado cambios en su agenda.